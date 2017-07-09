Президент Республики Корея приедет во Владивосток

Мун Чжэ Ин принял приглашение главы РФ Владимира Путина

Владивосток, воскресенье, 09 июля , РИА Vladnews.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Владивосток и принять участие в третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет 6-7 сентября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Об этом он заявил на полях саммита «большой двадцатки» в Гамбурге.

«Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить за ваше приглашение во Владивосток в сентябре этого года: я буду участвовать в III Восточном экономическом форуме», - сказал Мун Чжэ Ин.

Мун Чжэ Ин в свою очередь пригласил Владимира Путина посетить Республику Корея для обсуждения в том числе вопросов по взаимодействию на российском Дальнем Востоке.

«И тоже хочу пригласить вас к нам в Корею, как можно скорее посетите нашу страну; для нас это очень хорошая возможность обсудить все вопросы между нашими странами. У меня очень большой интерес к совместному сотрудничеству по развитию Дальневосточного региона Российской Федерации и по совместному сотрудничеству по развитию Северного морского пути», - отметил он.

Президент России обратил внимание на готовность главы Республики Корея «вести диалог со всеми заинтересованными странами, в том числе с Россией и со своими северными соседями», уточнив, что эта страна «занимает четвёртое место в Азиатско-Тихоокеанском регионе по торговому обороту с Россией. У нас был небольшой спад – в первом квартале мы наблюдаем приличный рост, 36 процентов».

Отметим, в этом году в рамках ВЭФ запланировано проведение 5 бизнес-диалогов по странам: «Россия – АСЕАН», «Россия – Индия», «Россия – Китай», «Россия – Республика Корея», «Россия – Япония».

Ожидается, что число участников ВЭФ-2017 превысит показатели прошлого года, когда на форум прибыло 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира.