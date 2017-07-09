Владивосток празднует День рыбака 17:39, 09 июля Владивосток празднует День рыбака (Фото)
Жителю Владивостока стало плохо за рулем - и он собрал массовое ДТП 16:06, 09 июля Жителю Владивостока стало плохо за рулем - и он собрал массовое ДТП (Фото)
Приморские перевозчики: пассажиров стало меньше 15:02, 09 июля Приморские перевозчики: пассажиров стало меньше
Новостная лента
Июль, 09 воскресенье
20:22
Генкосул Японии во Владивостоке: Море меня успокаивает! Эксклюзив
20:22
Суд оставил Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова под арестом Эксклюзив
20:22
Почему «кошмарят» бизнес Дальнего Востока?
20:02
Эксперты не нашли в воздухе Находки сверхконцентрации угольной пыли
19:06
В Приморье ожидается наплыв туристов
18:03
ДВФУ отрицает вспышку кишечной инфекции в летнем лагере
17:39
Владивосток празднует День рыбака Фото
17:14
«Почта России» нашла в своих рядах настоящего «почтальона» Печкина
17:02
Во Владивостоке произошла авария с участием микроавтобуса
16:23
Во Владивостоке дружные и крепкие семьи наградили «За любовь и верность» Фото
16:06
Жителю Владивостока стало плохо за рулем - и он собрал массовое ДТП Фото
16:01
Вор-рецидивист задержан в Приморье
15:27
Владивосток ярко отметил День семьи, любви и верности Фото
15:02
Приморские перевозчики: пассажиров стало меньше
14:36
Во Владивостоке наказали «мастера парковки»
14:01
В Приморском океанариуме скончалась отравленная в октябре дельфин Ами
13:54
Экстремал погиб в Приморье Видео
13:39
Приморский силач «вывез» сотню женщин и детей Фото
13:04
Жара толкает приморцев на экстремальное купание Фото
12:44
​«Луч-Энергия» стартовал в новом сезоне Фото
12:04
В сквере спального района Владивостока замечен извращенец Фото и Видео
11:42
Приморье отмечает один из своих профессиональных праздников
11:12
Во Владивостоке прошел первый тату-фестиваль Фото
10:41
Четырнадцать междугородних рейсов из Владивостока отменены
10:20
Российские туристы прибудут из Китая во Владивосток пораньше
10:07
Серьезные перебои с авиарейсами возникли в Приморье
09:46
Гороскоп на 9 июля
09:06
В Приморье пройдут грозовые дожди
08:26
Поправки в ПДД: в России изменились правила перевозки детей до 7 лет
06:36
Приморский океанариум прокомментировал видео с купанием в бассейне с белухами Видео
04:34
Мошенники во Владивостоке зарабатывают на поездках в такси
02:20
​Во Владивостоке эра автобусов-«конструкторов» приближается к концу?
00:01
Повышение зарплаты бюджетникам в 2018 году
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4160 (99) от 07 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Самозахват «по-холуаевски»
Красоты Приморья: тигры, косули и дремучие сосны
Упрощенные визы стартуют с аэропорта и Морвокзала
Успей посмотреть первым
Дорогие владивостокцы! От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Эксперты не нашли в воздухе Находки сверхконцентрации угольной пыли

Рейды государственных инспекторов в круглосуточном режиме продолжаются
Фото: Росприроднадзор Приморского края Фото: Росприроднадзор Приморского края
Владивосток, воскресенье, 09 июля , РИА Vladnews.

ТМУ Росприроднадзора продолжаются рейды на территории порта города Находка Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Проверки проходят в районах перегруза угля, рейды проводятся в круглосуточном режиме, с привлечением Приморского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» (для обеспечения регулярного отбора проб атмосферного воздуха для выявления фактов его загрязнения, несколько замеров в течение суток, с учетом метеоусловий).

За истекший период превышений предельно-допустимых концентраций угольной пыли в атмосферном воздухе специалистами Приморского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» не зафиксировано.

Протоколы результатов анализов атмосферного воздуха:

- ОАО "Терминал Астафьева"

- АО "Порт Восточные ворота - Приморский завод"

- ПАО "Евраз - НМТП"

- ООО "Аттис Энтерпрайз"

- ООО "Геомар"

- АО "Порт Ливадия"

- АО "Дальмормонтаж".

Напомним, комплексные проверки проходят с 20 июня по 20 июля в семи стивидорных компаниях, которые в порту Находки перегружают уголь открытым способом.

comments powered by Disqus
Похожие новости
«Почта России» нашла в своих рядах настоящего «почтальона» Печкина
17:14, 09 июля 2017 «Почта России» нашла в своих рядах настоящего «почтальона» Печкина

​Предприятие сегодня отмечает профессиональный праздник

Владивосток ярко отметил День семьи, любви и верности
15:27, 09 июля 2017 Владивосток ярко отметил День семьи, любви и верности

Красочное мероприятие прошло на концертной площадке возле Дома молодежи

Приморские перевозчики: пассажиров стало меньше
15:02, 09 июля 2017 Приморские перевозчики: пассажиров стало меньше

Один из междугородних рейсов уже отменен на неизвестный срок

Приморский силач «вывез» сотню женщин и детей
13:39, 09 июля 2017 Приморский силач «вывез» сотню женщин и детей

Иван Савкин отбуксировал битком набитый грузовик - в рамках празднования Дня любви, семьи и верности

Жара толкает приморцев на экстремальное купание
13:04, 09 июля 2017 Жара толкает приморцев на экстремальное купание

Уссурийцам, как оказалось, купаться не советуют вообще

Приморье отмечает один из своих профессиональных праздников
11:42, 09 июля 2017 Приморье отмечает один из своих профессиональных праздников

С Днем рыбака граждан поздравили главы Минвостокразвития и Россельхознадзора края

Четырнадцать междугородних рейсов из Владивостока отменены
10:41, 09 июля 2017 Четырнадцать междугородних рейсов из Владивостока отменены

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения