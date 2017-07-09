Эксперты не нашли в воздухе Находки сверхконцентрации угольной пыли

Рейды государственных инспекторов в круглосуточном режиме продолжаются

Владивосток, воскресенье, 09 июля , РИА Vladnews.

ТМУ Росприроднадзора продолжаются рейды на территории порта города Находка Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Проверки проходят в районах перегруза угля, рейды проводятся в круглосуточном режиме, с привлечением Приморского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» (для обеспечения регулярного отбора проб атмосферного воздуха для выявления фактов его загрязнения, несколько замеров в течение суток, с учетом метеоусловий).

За истекший период превышений предельно-допустимых концентраций угольной пыли в атмосферном воздухе специалистами Приморского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» не зафиксировано.

Протоколы результатов анализов атмосферного воздуха:

- ОАО "Терминал Астафьева"

- АО "Порт Восточные ворота - Приморский завод"

- ПАО "Евраз - НМТП"

- ООО "Аттис Энтерпрайз"

- ООО "Геомар"

- АО "Порт Ливадия"

- АО "Дальмормонтаж".

Напомним, комплексные проверки проходят с 20 июня по 20 июля в семи стивидорных компаниях, которые в порту Находки перегружают уголь открытым способом.