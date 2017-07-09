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В Приморье ожидается наплыв туристов

В связи с внедрением системы электронных виз с упрощенным порядком получения
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, воскресенье, 09 июля , РИА Vladnews.

Введение механизма электронной визы станет залогом существенного роста туристического потока на Дальний Восток. Такое мнение высказал директор департамента туризма Приморского края, председатель координационного совета по туризму Дальнего Востока Константин Шестаков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

- Недавно у меня состоялась встреча с представителями Национального Университета Сингапура. Напомню, что Сингапур является признанным мировым туристским центром, который показывал на протяжении последних десяти лет динамичное развитие. Мы обсуждали вопросы тех факторов, которые активно влияют на туристический поток. По мнению представителей университета, таких основных факторов два. Одни из факторов – упрощенный либо безвизовый въезд. Это как раз тот закон, который был принят и те подзаконные акты, которые раскрывают его действие на территории Приморского края по введению механизма электронной визы. Он станет одним из основных критериев роста туристов в будущем, сказал Шестаков.

Стратегическими партнерами в туристической сфере для Приморского края являются Китай, Япония, Республика Корея и Сингапур. Эти страны входят в перечень утвержденных Правительством России 18 стран, граждане которых могут въехать в Свободный порт по электронной визе. Итоги первого полугодия 2017 года показывают прирост туристов из этих стран. «Прирост туристов из Японии составляет практически сто процентов по сравнению с первым полугодием прошлого года. Такая же ситуация на рынке въездного туризма из Республики Корея. Тоже почти сто процентов прироста. Стабильным остается прирост въездных потоков из Китайской народной республики», - рассказал представитель администрации Приморья.

По мнению Константина Шестакова, возможность приезда по упрощенной схеме с нулевым консульским сбором будет благоприятно воспринята туристами из этих стран и позволит дополнительно увеличить их число.

Как уточнил эксперт, второй фактор для привлечения туристов связан с максимально комфортными и недорогими перелетами. «Безусловно по этому направлению нам еще нужно будет дополнительно поработать. В этом году есть существенное достижение: количество регулярных и чартерных рейсов увеличено на 20 процентов по перелетам в КНР, у нас открыто несколько дополнительных рейсов в Японию», - подчеркнул он.

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