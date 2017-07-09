ДВФУ отрицает вспышку кишечной инфекции в летнем лагере

По данным ТАСС, госпитализировано шесть подростков из девяти заболевших

Владивосток, воскресенье, 09 июля , РИА Vladnews.

В Дальневосточном федеральном университете категорически отрицают правдивость информации о вспышке острой кишечной инфекции в летнем лагере при университете, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Вести-Приморье".

«По состоянию на 8 июля все участники образовательной программы при Дальневосточном федеральном университете находятся на территории кампуса, госпитализированных нет. Ребята чувствуют себя хорошо и продолжают заниматься по программе. Вспышки инфекции в ДВФУ нет. У трех детей было подозрение на заболевание, диагноз не установлен, Роспотребнадзор ожидает результатов лабораторных исследований», - говорится в сообщении университета.

Однако ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в департаменте здравоохранения края сообщило, что острую кишечную инфекцию обнаружили у девяти подростков в лагере при ДВФУ, шестеро из заболевших госпитализированы.