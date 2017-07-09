Владивосток празднует День рыбака 17:39, 09 июля Владивосток празднует День рыбака (Фото)
Жителю Владивостока стало плохо за рулем - и он собрал массовое ДТП 16:06, 09 июля Жителю Владивостока стало плохо за рулем - и он собрал массовое ДТП (Фото)
Приморские перевозчики: пассажиров стало меньше 15:02, 09 июля Приморские перевозчики: пассажиров стало меньше
Новостная лента
Июль, 09 воскресенье
18:51
Генкосул Японии во Владивостоке: Море меня успокаивает! Эксклюзив
18:51
Суд оставил Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова под арестом Эксклюзив
18:51
Почему «кошмарят» бизнес Дальнего Востока?
18:03
ДВФУ отрицает вспышку кишечной инфекции в летнем лагере
17:39
Владивосток празднует День рыбака Фото
17:14
«Почта России» нашла в своих рядах настоящего «почтальона» Печкина
17:02
Во Владивостоке произошла авария с участием микроавтобуса
16:23
Во Владивостоке дружные и крепкие семьи наградили «За любовь и верность» Фото
16:06
Жителю Владивостока стало плохо за рулем - и он собрал массовое ДТП Фото
16:01
Вор-рецидивист задержан в Приморье
15:27
Владивосток ярко отметил День семьи, любви и верности Фото
15:02
Приморские перевозчики: пассажиров стало меньше
14:36
Во Владивостоке наказали «мастера парковки»
14:01
В Приморском океанариуме скончалась отравленная в октябре дельфин Ами
13:54
Экстремал погиб в Приморье Видео
13:39
Приморский силач «вывез» сотню женщин и детей Фото
13:04
Жара толкает приморцев на экстремальное купание Фото
12:44
​«Луч-Энергия» стартовал в новом сезоне Фото
12:04
В сквере спального района Владивостока замечен извращенец Фото и Видео
11:42
Приморье отмечает один из своих профессиональных праздников
11:12
Во Владивостоке прошел первый тату-фестиваль Фото
10:41
Четырнадцать междугородних рейсов из Владивостока отменены
10:20
Российские туристы прибудут из Китая во Владивосток пораньше
10:07
Серьезные перебои с авиарейсами возникли в Приморье
09:46
Гороскоп на 9 июля
09:06
В Приморье пройдут грозовые дожди
08:26
Поправки в ПДД: в России изменились правила перевозки детей до 7 лет
06:36
Приморский океанариум прокомментировал видео с купанием в бассейне с белухами Видео
04:34
Мошенники во Владивостоке зарабатывают на поездках в такси
02:20
​Во Владивостоке эра автобусов-«конструкторов» приближается к концу?
00:01
Повышение зарплаты бюджетникам в 2018 году
Июль, 08 суббота
22:36
Шоколад полезен для работы мозга, - ученые
20:38
Когда лучше стричь волосы в июле 2017 года по лунному календарю
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4160 (99) от 07 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Самозахват «по-холуаевски»
Красоты Приморья: тигры, косули и дремучие сосны
Упрощенные визы стартуют с аэропорта и Морвокзала
Успей посмотреть первым
Дорогие владивостокцы! От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Актуальный комментарий

ДВФУ отрицает вспышку кишечной инфекции в летнем лагере

По данным ТАСС, госпитализировано шесть подростков из девяти заболевших
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 09 июля , РИА Vladnews.

В Дальневосточном федеральном университете категорически отрицают правдивость информации о вспышке острой кишечной инфекции в летнем лагере при университете, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Вести-Приморье".

«По состоянию на 8 июля все участники образовательной программы при Дальневосточном федеральном университете находятся на территории кампуса, госпитализированных нет. Ребята чувствуют себя хорошо и продолжают заниматься по программе. Вспышки инфекции в ДВФУ нет. У трех детей было подозрение на заболевание, диагноз не установлен, Роспотребнадзор ожидает результатов лабораторных исследований», - говорится в сообщении университета.

Однако ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в департаменте здравоохранения края сообщило, что острую кишечную инфекцию обнаружили у девяти подростков в лагере при ДВФУ, шестеро из заболевших госпитализированы.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Почему «кошмарят» бизнес Дальнего Востока?
13:11, 07 июля 2017 Почему «кошмарят» бизнес Дальнего Востока?

Эксперты рассказали, что на самом деле мешает развитию макрорегиона

Как спастись от аномальной жары в Приморье?
14:37, 06 июля 2017 Как спастись от аномальной жары в Приморье?

Врачи не рекомендуют выходить на улицу с 12 до 16 часов

Депутат Госдумы: Мало кто может себе позволить билет на самолет в Приморье и на Камчатку
14:34, 06 июля 2017 Депутат Госдумы: Мало кто может себе позволить билет на самолет в Приморье и на Камчатку

Туризм в ДФО встречает препятствие еще в кассах аэропортов

Депутат Госдумы: Владивосток ждет введения системы tax-free
14:17, 06 июля 2017 Депутат Госдумы: Владивосток ждет введения системы tax-free

По мнению Виктора Пинского, это было бы логичным после всех мер по развитию привлекательности Приморья для туристов

​ДВФУ рассказал о «внутренней кухне»
13:00, 06 июля 2017 ​ДВФУ рассказал о «внутренней кухне»

Процесс централизации и объединения дошел до довузовского образования в системе университета – и встретил сопротивление

Эксперт: Акула, выловленная в районе Находки, может принять аквалангистов за еду
11:28, 06 июля 2017 Эксперт: Акула, выловленная в районе Находки, может принять аквалангистов за еду

Специалист прокомментировал очередное появление акулы в крае

Глава Большого Камня рассказал, чем на самом деле занимается в рабочее время
16:56, 05 июля 2017 Глава Большого Камня рассказал, чем на самом деле занимается в рабочее время

Информация об обысках удивила занятого своими делами главу города