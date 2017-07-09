Владивосток празднует День рыбака

Всех работников рыбной отрасли тепло поздравили и накормили ухой

Владивосток, воскресенье, 09 июля , РИА Vladnews.

Великолепную программу для моряков и рыбаков Владивостока и гостей приморской столицы подготовили организаторы праздника ко Дню рыбоков России, сообщает корреспондент РИА VladNews. Всех работников рыбной отрасли города тепло поздравил с профессиональным праздником заместитель главы Владивостока Сергей Черкасов. Гостей торжества ждали различные аттракционы, победители которых получали традиционные майки с логотипом праздника. Лучшие мастера эстрады исполнили для собравшихся прекрасные вокальные и танцевальные композиции. Ну и по традиции всех ждала вкусная уха.