Во Владивостоке произошла авария с участием микроавтобуса, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. По предварительным данным, 26-летний водитель седана Honda Insight во время движения со стороны улицы Калинина в сторону Черемуховой не уступил дорогу автомобилю Toyota Lite Ace.
В результате пострадал 28-летний водитель микроавтобуса: он направлен на амбулаторное лечение с травмой правой ноги.
Детали ДТП выясняются.
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