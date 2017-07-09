Во Владивостоке дружные и крепкие семьи наградили «За любовь и верность»

Во Фрунзенском ЗАГСе чествовали семьи Ильиных и Сергеевых

Владивосток, воскресенье, 09 июля , РИА Vladnews.

8 июля, в День семьи, любви и верности, во владивостокском отделе ЗАГС Фрунзенского района в торжественной обстановке состоялось чествование супружеских пар-долгожителей: Ильиных – Андрея Алексеевича и Натальи Ивановны, и Сергеевых – Леонида Андреевича и Валентины Степановны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Замглавы администрации приморской столицы Игорь Ткаченко вручил семьям грамоты, подарки, цветы и медали «За любовь и верность».

Данная награда вручается супругам, прожившим в браке не менее 25 лет.

«От имени администрации Владивостока поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности. Ваша долгая совместная жизнь – это не только ваше счастье, но и подарок вашим детям, внукам, правнукам. Мы гордимся тем, что у нас в городе есть такие крепкие супружеские пары, которые своим примером показывают, что основа человеческого счастья – это семья! Любовь к самым дорогим и близким людям наполняет нашу жизнь смыслом, помогает преодолевать трудности и становиться лучше, – обратился к присутствующим Игорь Ткаченко. – Желаю вам радовать своих близких ещё долгие, долгие годы. И, конечно, берегите друг друга!».

Под аплодисменты родных «молодожены» по традиции оставили свои подписи в юбилейной книге почета.

Сегодняшние пары – бриллиантовые и золотые юбиляры. Семья Сергеевых в феврале отпраздновала 60-летие супружеской жизни. А супруги Ильины прошлым декабрем отметили 50-летие совместной жизни.

«За этим счастьем стоит огромнейший труд. Эти пары смогли создать крепкие семьи, воспитать достойных детей, и самое главное – пронести через всю жизнь любовь и взаимное уважение друг к другу», – сказала начальник отдела ЗАГС по Фрунзенскому району администрации Владивостока Ольга Матушкина.

Отдел ЗАГС поздравил супругов концертной программой.

Как рассказала Наталья Ильина, с будущим мужем они познакомились в туристической секции Дальзавода. Вместе ходили в походы, участвовали в различных спортивных соревнованиях.

«Андрей Алексеевич более 27 лет своей жизни посвятил работе на Дальзаводе. После ухода на заслуженную пенсию муж не смог сидеть дома и более 10 лет отработал столяром в столярном цехе Дальэнергоспецремонта. Он неоднократно награжден благодарственными письмами и грамотами за изобретения, внедрение рационализаторских предложений, за самоотверженный труд, награжден медалью и имеет звание "Ветеран труда"», – с теплом о супруге рассказала Наталья Ильина.

Сама Наталья Ивановна более 30 лет проработала инженером в конструкторской группе на Дальзаводе. После выхода на пенсию работала в ООО ПримТехнополис. Всю жизнь посвятила семье, воспитанию детей, созданию уюта и налаживанию быта семьи.

Семья воспитала двоих детей – сына и дочь, которые живут и трудятся на благо города Владивостока, подарили родителям внука, внучку и даже двух правнуков. По словам родных и близких, супруги до сих пор ходят в походы и полны надежд приобщить внуков и правнуков к любимому туризму и путешествиям по родному краю.

«Секрет наших крепких взаимоотношений в понимании, доверии и уважении друг к другу», – рассказал Леонид Сергеев.

Леонид Андреевич жизнь посвятил морю. За более чем 60-летний трудовой стаж получил множество благодарственных писем и грамот, в 1970 году занесен в Книгу почёта Дальморепродукта, имеет нагрудный знак «Отличник рыбной промышленности».

Валентина Степановна помогала родителям воспитывать 14 братьев и сестер. Проработала более 15 лет в органах ЗАГС Владивостока, после – на заводе «Дальприбор». За добросовестный труд и активное участие в общественной жизни отмечена благодарственными письмами и грамотами предприятия, носит почетное звание «Ветеран труда», при ее непосредственном участии общежитие «Дальприбора» стало лучшим в Приморье.

Супруги вспоминают, что за годы сумели доказать, что сделали правильный выбор, выдержали все испытания и сохранили большую любовь и нежные отношения. Смыслом жизни Сергеевых была и остается семья. Главный капитал супругов – двое детей, трое внуков, двое правнуков.

Этот праздник, по словам пришедших родственников, дорог каждому, кто понимает значимость и ценность искренних семейных отношений, ведь главная ценность в жизни любого человека – это семья.