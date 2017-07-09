Вор-рецидивист задержан в Приморье

Парень воспользовался 2-недельным отсутствием хозяйки дома

Владивосток, воскресенье, 09 июля , РИА Vladnews.

В дежурную часть полиции города Партизанск Приморского края поступило сообщение о краже в частном секторе; на месте происшествия правоохранители обнаружили, что двери в дом и гараж взломаны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья..

Установлено, что, воспользовавшись двухнедельным отсутствием хозяйки, неизвестный проник в ее дом и похитил инструменты и другие ценные вещи.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 25-летний ранее судимый местный житель. В отделе полиции он дал признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с проникновением в жилище). Фигуранту грозит до 6 лет колонии. Сейчас он находится в СИЗО.