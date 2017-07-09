Владивосток ярко отметил День семьи, любви и верности

Красочное мероприятие прошло на концертной площадке возле Дома молодежи

Владивосток, воскресенье, 09 июля , РИА Vladnews.

Владивосток отметил Всероссийский День семьи, любви и верности красочным мероприятием 8 июля. Администрация приморской столицы с помощью интересной праздничной программы постаралась объединить всех горожан в одну большую семью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Мероприятие прошло на концертной площадке возле Дома молодежи. В нем приняли участие заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко, председатель думы города Владивостока Елена Новицкая, представитель Владивостокской епархии отец Виктор.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности. Семья – это наш дом и крепкий тыл, где всегда помогут и поддержат в трудной ситуации. Желаю вам заботиться друг о друге, окружать близких вниманием и дарить родным и близким тепло своих сердец, – обратился к собравшимся Игорь Ткаченко. – Пусть ваши семьи будут крепкими и надёжными, а дети в них здоровыми и счастливыми. С праздником!».

Для всех пришедших на праздник перед Домом молодежи была организована большая концертная программа. Творческие коллективы радовали владивостокцев своими хореографическими и вокальными номерами.

Развлекали и дарили подарки юным горожанам яркие аниматоры. Самые маленькие гости праздника отгадывали загадки, играли, проявляли свои таланты, рассказывая стихи или танцуя, а также участвовали в театральных миниатюрах. Родители в стороне не оставались и активно помогали детям справляться со всеми заданиями.

«Позитивный праздник, желаю всем хорошего настроения! Главное в отношениях – не зацикливаться на мелочах, уметь прощать, жить с доверием к партнеру. И вкладывать свои силы, время и энергию в любовь. Иначе она не будет цвести, – отметила Галина Матыс, жительница Владивостока. – Сегодняшним молодоженам желаю обращать внимание на положительные стороны друг друга, создавать свои семейные традиции и с пониманием относиться к различным жизненным ситуациям».

Организаторы праздника подарили горожанам яркие эмоции и возможность принять участие в веселых играх и конкурсах для всей семьи.

Помимо этого праздника 8 июля в приморской столице состоялось вручение медалей «За любовь и верность» владивостокским семьям, отметившим в браке серебряные и золотые юбилеи. А узаконить отношения в эти символичные даты – 7 и 8 июля – в городе решили более 70 пар.