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Во Владивостоке наказали «мастера парковки»

«Добрые» жители Чуркина увешали кроссовер пакетами с мусором
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 09 июля , РИА Vladnews.

Очередного "мастера парковки" наказали во Владивостоке: начинающий водитель на Honda CR-V припарковался на месте для подъезда мусоровоза - и "добрые" жильцы гостинки на улице Надибаидзе (район Чуркин) "украсили" кроссовер пакетами с мусором, сообщает РИА VladNews. Теперь автолюбителю придется вынести чужой мусор на помойку - и усвоить урок о парковке, которая не будет никому мешать.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.


Фото: Инстаграм

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