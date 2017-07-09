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Общество

Жара толкает приморцев на экстремальное купание

Уссурийцам, как оказалось, купаться не советуют вообще
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 09 июля , РИА Vladnews.

Летняя жара толкает приморцев на купание в опасных местах, сообщает РИА VladNews. Так, в городе Уссурийск половина жителей даже не понимает, почему купание на озере Солдатском запрещено - и использует табличку с запретом в качестве вешалки для одежды - чтобы та не пачкалась на земле:

Однако озеро Солдатское в Уссурийском городском округе, как и озеро Дубовый ключ, не прошло лабораторный анализ Роспотребнадзора на лето-2017 по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим показателям. Где при этом уссурийцам купаться все же можно - непонятно, так как в "белый" список пляжей надзорного ведомства Уссурийск вообще не попал.

Правда, жители города в большинстве своем не обращают внимание на "какую-то" табличку - и спокойно купаются в  уверенности, что "Солдатские ненамного хуже тех же Лотосов, того же Васильевского", "Если купание запрещено, то администрация пляжа имеет право не держать в штате спасателя! Вот поэтому и ставят таблички! Все просто", "Это адаптация организма", "Пол Уссурийска там перекупалось...ничего, живы" и т.п.

Тем не менее, жара около 30 градусов и выше, которая часто донимает жителей Приморья в последние дни, толкает приморцев в ближайшие водоемы, где традиционно купались многие поколения. Об ухудшении экологии при этом никто не вспоминает.

Вместе с тем, купание в ближайших водоемах доступно жителям далеко не всех районов края. Повторяем "белый" список пляжей в крае:

Владивостокский ГО: в районе ст.Санаторная, островные территории о.Попов (б.Старка, б. Пограничная), о.Русский (б.Воевода, б. Аякс в районе пляжа ООО «Томь», б. Чернышева м.Вятлино, м. Ахлестышева, б. Парис), о. Рейнеке;

Артемовский ГО: б. Малая Тайваза, б. Муравьиная;

Находкинский ГО: б. Прогулочная, б. Подосенова, б. Отрада, б. Козино, б. Попова, оз. Ливадийское, б. Стрельбище;

Партизанский МР: б. Триозерье, б. Шепалова, б. Лашкевича, залив Восток в районе оз. Лебединого;

Лазовский МР: б. Соколовка, б. Петрова;

Ольгинский МР: б. Северная, б. Тихая гавань;

Дальнегорский ГО: б. Рудная, б. Лидовка;

Кавалеровский МР: б. Зеркальное, б. Сивуч.

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