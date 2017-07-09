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Спорт

​«Луч-Энергия» стартовал в новом сезоне

Однако старт был не очень удачным; следующую игру команда проведет уже дома
Фото: Евгений Егоров, РИА VladNews Фото: Евгений Егоров, РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 09 июля , РИА Vladnews.

Футбольная команда из Владивостока в новом сезоне опять выступает в ФНЛ. Выступление в сезоне предыдущем должно было отправить «Луч-Энергию» по спортивному принципу в ПФЛ, то есть рангом ниже, сообщает коррреспондент РИА VladNews из Самары. Но отказ «Читы» от повышения в классе дал команде из Владивостока новый шанс утвердиться во втором по рангу российском дивизионе.

К сезону-2016/2017 команду готовил литовец Вальдас Иванаускас, но возникли проблемы с его официальным трудоустройством в России. Потому в качестве главного тренера был срочно заявлен Константин Емельянов, уже 12 лет работающий в структуре владивостокского клуба. Иванаускас был на трибуне самарского стадиона в первом матче сезона, но это команде «Луча» не помогло.

«Луч-Энергия», по словам главного тренера самарцев Андрея Тихонова, преподнесла загадку хозяевам, выставив схему в 5 защитников. Что повергло «Крылья» на какое-то время в растерянность. Тем не менее хозяева в первом тайме сумели забить головой после навеса с фланга (Самодин), а во втором — с пенальти (Ятченко). Владивостокцы могли «вернуться в игру», но попали в перекладину.

В целом против главного фаворита сезона, каковым являются «Крылья Советов», команда из Владивостока выступила вполне достойно. Следующий матч «Луч-Энергия» проведет дома в следующую субботу против еще одного выходца из РФПЛ - «Томи».

Автор фоторепортажа: Евгений Егоров

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