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Приморье отмечает один из своих профессиональных праздников

С Днем рыбака граждан поздравили главы Минвостокразвития и Россельхознадзора края
Фото: Виталий Берков, РИА VladNews Фото: Виталий Берков, РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 09 июля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 9 июля, Приморье отмечает один из своих профессиональных праздников: в России, как и в некоторых других странах, на второе воскресенье июля выпадает День рыбака, сообщает РИА VladNews. Рыба и морепродукты - одна из главных статей экспорта для Приморского края, главный источник заработка для тысяч приморских семей.

День рыбака в нашей стране официально отмечается с 1980 года. В этот день можно поздравить всех, кто соединил жизнь с этой романтической и сложной профессией, а также всех, для кого рыбалка - спорт, хобби, особенное состояние души, способ слияния с природой. 

А вот Всемирный день рыболовства отмечается ежегодно 27 июня.

С Днем рыбака граждан поздравили главы Минвостокразвития и Россельхознадзора Приморского края.

"Сегодня Дальний Восток отмечает один из самых главных и любимых праздников. Для многих дальневосточников море стало судьбой, образом жизни, любимой профессией. Здесь издавна знают цену рыбацкому труду, требующему большой силы духа, мужества и твердости характера.

Дальний Восток по праву гордится своими рыбаками, которые вносят огромный вклад в развитие экономики региона и всей страны. Две трети выловленной под российским флагом рыбы обеспечивают дальневосточные промысловики. За всем этим стоит высокий профессионализм всех работников рыбопромышленного комплекса региона: рыбаков, выходящих на путину, ученых, готовящих промысловые прогнозы и тех, кто перерабатывает продукцию в море и на берегу. Сегодня в регионе только началась большая работа по модернизации отрасли, развитию аквакультуры и глубокой переработки рыбных ресурсов. Уверен, с такими людьми у рыбной промышленности Дальнего Востока большое будущее!

Особые слова признательности в этот летний день – ветеранам рыбной отрасли региона. Профессионалам, стоявшим у истоков формирования мощного рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока. Ваше умение жить и трудиться на совесть всегда будет истинным примером для всех поколений в нашей стране!

Дорогие рыбаки! Искренне желаю вам богатых уловов, попутного ветра и счастливых встреч на берегу! Счастья вам, крепкого здоровья и достатка в доме!" - поздравил рыбаков ДФО глава Минвостокразвития Александр Галушка.

"В этот день хочется поздравить всех тружеников рыбодобывающих, рыбоперерабатывающих, рыборазводных и судостроительных предприятий, сотрудников рыбоохраны и портовиков, ученых, преподавателей, курсантов и слушателей отраслевых учебных заведений, а также ветеранов рыбохозяйственной отрасли. Особую признательность хочется выразить тем из Вас, кто вдали от родных берегов ведет работу на судах рыбопромыслового флота.

Сегодня, благодаря самоотверженному труду и мужеству тысяч дальневосточных рыбаков рыбопромысловая отрасль пользуется заслуженным уважением не только на Дальнем Востоке, но и по всей России. Последние годы для отрасли были особенно напряженными, однако несмотря на это отрасль показывает заметные положительные результаты в своём развитии. Только совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить достигнутые результаты. А успешная деятельность рыбохозяйственных предприятий станет весомым вкладом в развитие всего Дальневосточного региона и России в целом.

Желаю Вам крепкого здоровья и семейного благополучия, стабильности в работе и уверенности в завтрашнем дне, несгибаемой воли и веры в возрождение славных рыбацких традиций, удачи и праздничного настроения!", - поздравил приморцев и.о. руководителя Россельхознадзора Приморья Дмитрий Зданович.

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