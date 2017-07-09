Мастера из разных регионов страны выясняли, кто же лучше

Владивосток, воскресенье, 09 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке прошел первый тату-фестиваль "GET TATOO VLADIVOSTOK FESTIVAL", сообщает корреспондент РИА VladNews. Участники -десятки специалистов по татуировке из разных регионов России.

В программе фестиваля - выставка нательных эскизов в человеческий рост от владивостокских мастеров, а также выяснение, кто же станет лучшим из лучших. Всего работы были представлены в десяти номинациях (в том числе, Japan Tattoo, большая цветная татуировка, Bad tattoo, Crazy Tattoo и Neo Traditional)

- Мы пытаемся, развить движение татуировки в городе Владивосток. Началось всё с просмотра тату-индустрии, а дальше мы решили посмотреть, что у нас получится в Приморском крае. Сама идея зародилась «на кухне», - рассказал организатор фестиваля Александр Венский. - Проходит всё в два дня: тридцать мастеров в первый день, и тридцать во второй. Призовой фонд составляет триста тысяч рублей на 60 мастеров.

Как отметил Александр, "всё супер!", и в следующем году во Владивостоке состоится уже второй фестиваль "GET TATOO VLADIVOSTOK FESTIVAL". Однако в следующий раз организаторы рассмотрят вопрос проведения мероприятия на более просторной площадке, так как фестиваль заинтересовал очень много людей.

Анастасия Баришенко

РИА VladNews