Четырнадцать междугородних рейсов из Владивостока отменены

Четырнадцать автобусных междугородних рейсов из Владивостока отменены сегодня, 9 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности, отменены следующие рейсы:
501 - Владивосток - Уссурийск - на 09:25, 12:05, 17:35, 19:10
512 - Владивосток - Хороль - на 09:30
520 - Владивосток - Арсеньев - на 09:30
519 - Владивосток - Сергеевка - на 11:00
527 - Владивосток - Черниговка - на 11:10
534 - Владивосток - Сибирцево - на 11:37
531 - Владивосток - Новопокровка - на 11:45
504 - Владивосток - Большой Камень - на 13:10
522 - Владивосток - Покровка - на 13:30
518 - Владивосток - Дальнереченск - на 14:45
513 - Владивосток - Партизанск - на 18:15.