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Российские туристы прибудут из Китая во Владивосток пораньше

Изменение в расписании международного аэропорта "Кневичи"
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 09 июля , РИА Vladnews.

Рейс 3U-8293 из Харбина авиакомпании "Sichuan Airlines" на 11:00 прибывает сегодня в аэропорт Владивостока на полчаса раньше расчетного времени, сообщает РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта. На линии работает судно Airbus 321.

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