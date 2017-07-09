Российские туристы прибудут из Китая во Владивосток пораньше

Изменение в расписании международного аэропорта "Кневичи"

Владивосток, воскресенье, 09 июля , РИА Vladnews.

Рейс 3U-8293 из Харбина авиакомпании "Sichuan Airlines" на 11:00 прибывает сегодня в аэропорт Владивостока на полчаса раньше расчетного времени, сообщает РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта. На линии работает судно Airbus 321.