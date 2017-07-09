Рейс 3U-8293 из Харбина авиакомпании "Sichuan Airlines" на 11:00 прибывает сегодня в аэропорт Владивостока на полчаса раньше расчетного времени, сообщает РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта. На линии работает судно Airbus 321.
Российские туристы прибудут из Китая во Владивосток пораньше
Изменение в расписании международного аэропорта "Кневичи"Владивосток, воскресенье, 09 июля , РИА Vladnews.
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