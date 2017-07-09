Серьезные перебои с авиарейсами возникли в Приморье

В расписании аэропорта "Кневичи" произошли изменения

Владивосток, воскресенье, 09 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 9 июля, в аэропорту Владивостока возникли серьезные перебои с внутрирегиональными авиарейсами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.

Так, отменен рейс Владивосток - Дальнереченск на 11:50.

Ровно на час задерживается вылет самолета на Дальнегорск (должен был вылететь по расписанию в 10:45, но теперь расчетное время отправления - 11:45).

Рейс на Преображение задерживается более чем на 7 часов: вместо вылета в 08:05 - самолет планируется к отправке на 15:20.

Рейс в Кавалерово, который по расписанию запланирован на 16:30, также отложен ровно на час.

Что касается прибывающих авиарейсов, задерживаются:

- рейс из Преображения (время по расписанию - 09:45, расчетное время прибытия - 17:00);

- рейс из Дальнегорска (время по расписанию - 13:55, расчетное время прибытия - 14:50);

- рейс из Кавалерово (время по расписанию - 19:15, расчетное время прибытия - 20:05).

Отменен рейс из Дальнереченска на 15:15.

Все перечисленные авиарейсы обслуживает компания "Аврора".

Остальные рейсы выполняются по расписанию.