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Гороскоп на 9 июля

День полон неожиданностей
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, воскресенье, 09 июля , РИА Vladnews.

Сегодня гороскоп полон неожиданностей – как приятных, так и не очень, сообщает 1001 Гороскоп. Звезды склоняют к тому, что эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом. Сегодня день хорош для творчества, самовыражения, любви, новых встреч и знакомств, флирта, романов. Однако есть большая вероятность попасть под влияние другого человека. Следите, чтобы это влияние не переросло в зависимость! Повышенный эмоциональный фон дня обеспечит вам яркость и искренность чувств, вызывая желание идти у них на поводу.

Сегодня в голову Овна придут интересные идеи, которые могут благоприятно сказаться как на его карьере, так и на жизни вообще. А может быть, вместо полезной идеи завяжется некое не менее полезное знакомство. Романтичным оно будет едва ли, а вот в материальном смысле окажется перспективным. В любом случае, сегодня Овну очень не помешает держать нос по ветру – может запахнуть деньгами!

Сегодня звезды гороскопа обещают предоставить Тельцу возможности для новых интересных встреч и знакомств. Неудивительно, если одно из этих знакомств окажется романтическим. Правда, ждать от него серьезного продолжения вряд ли стоит. В остальном же день для Тельца обещает пройти насыщенно и интересно. Ну, а чтобы оказаться в нужное время в нужном месте, полагайтесь на свою интуицию – она сегодня будет у вас на высоте!

Сегодня главной силой Близнецов станут их слабости. И еще какой силой! Пользуясь этими слабостями, Близнецы будут буквально терроризировать окружающих. А их умение добиваться своего любыми путями достигнет апогея. Самим же Близнецам при этом будет казаться, что ничего необычного в их поведении нет, а играть на чувствах окружающих – дело вполне естественное. Так и домашним тираном стать недолго!

Сегодня в течение дня настроение Рака будет постоянно меняться. Веселый настрой может смениться неожиданно набежавшей тучкой, однако уже через пару минут из-за туч снова покажется солнце. Одним словом, придавать эмоциям Рака в этот день большое значение не стоит. Важные дела, запланированные на сегодня, Раку тоже лучше отложить. Или перепоручить их тому, чье настроение будет менее капризным.

Сегодня у Льва может проснуться талант делать слона из любой пролетающей мимо мухи. На протяжении дня у него раз за разом будут вызывать раздражение всевозможные мелочи. Если не хотите прослыть занудой и придирой, старайтесь поменьше внимания обращать на негатив и недостатки окружающих. Зато сегодня у Льва чудесно будут получаться любые дела, требующие дотошности и въедливости. Вот на них и надо потратить день!

Сегодня Деву может неудержимо потянуть в большие, шумные компании, чтобы хоть на мгновение оказаться в центре внимания. Ну, если и не оказаться, то хотя бы помечтать и пофантазировать на эту тему. Ничего плохого в этом нет, однако постарайтесь не слишком заноситься, чтобы не вызвать колкостей в свой адрес. Тем более что на насмешки и колкости Дева сегодня будет реагировать вдвойне остро.

Сегодня Весы постоянно будут отвлекаться на домашние дела и заботы. Ну и хорошо. Самое время заняться домом и обустройством быта, а все остальное смело можно отложить на потом. Все равно никаких грандиозных прорывов и результатов сегодняшний день не сулит. Вот только не стоит придавать большого значения мелочам и небольшим неприятностям, иначе Весы рискуют зациклиться на них на несколько дней.

Сегодня день у Скорпиона будет буквально переполнен недоразумениями, и причиной этому станет непоследовательность самого Скорпиона. В этот день ему не то чтобы захочется сознательно нарушать правила, просто его то и дело будут отвлекать разнообразные мелочи. То, на что в другой день Скорпион не обратил бы внимания, сегодня может неожиданно увлечь его, тем самым нарушив все его планы на день.

Сегодня у Стрельца проснется особое чутье на все прекрасное – прежде всего, на деньги. Вероятность найти сегодня если и не клад, то какую-нибудь старую заначку очень высока. Ну и насчет заработка день обещает порадовать Стрельца приятными сюрпризами. Можно, к примеру, намекнуть начальнику о прибавке к зарплате – он воспримет это благосклонно. А вот насчет переедания Стрельцу надо быть осторожнее, иначе он рискует нанести своей фигуре тяжелый удар.

Сегодня граница между «надо» и «хочу» станет для Козерога совсем уж зыбкой. Ему захочется дать волю себе и своим чувствам. Однако идя на поводу у желаний и эмоций, Козерогу не стоит ждать от окружающих одобрения своих действий – у них взгляд на эти вещи может оказаться отнюдь не в его пользу.

Сегодня с самого утра Водолей будет находиться в созерцательном настроении. Из всех моделей поведения самым логичным для него покажется непротивление обстоятельствам. При этом Водолей будет необычно тонко чувствовать перспективные тенденции, и вполне мог бы использовать это свое чутье с пользой. Вот только почему-то ему не захочется в эти процессы вмешиваться и в них участвовать. Другими словами, знание того, как добиться успеха, сегодня будет мирно уживаться в Водолее с полным нежеланием действовать.

Рыбы. Даже если вы не творческий человек, сегодня сделайте исключение. Звезды гороскопа в этот день максимально усиливают у Рыб их творческий потенциал. Этот день очень хорош для того, чтобы если и не создать какой-нибудь шедевр, то хотя бы просто посвятить время искусству. Но не только. День также обещает Рыбам много возможностей для общения с интересными людьми на интересные темы.

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