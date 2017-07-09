В Приморье пройдут грозовые дожди

Прогноз погоды на 9 июля

Владивосток, воскресенье, 09 июля , РИА Vladnews.

9 июля погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +18...+33 °C.

Во Владивостоке облачно, морось,туман. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +18...+20 °C. Температура воды в Амурском заливе +21 °C.

В Уссурийске облачно, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +27...+29 °C.

В Находке облачно, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +22...+24 °C.