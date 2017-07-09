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Политика и экономика

Повышение зарплаты бюджетникам в 2018 году

Топилин пообещал поднять зарплаты на 4%
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 09 июля , РИА Vladnews.

Зарплаты 5 млн бюджетников, которым оклад не поднимали в соответствии с «майскими указами», повысят не менее чем на 4% с 1 января 2018 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 

Прежде всего, повышение зарплаты коснется сотрудников МЧС, ветеринарные работники, а также работающие в больницах, детских садах, в социальных учреждениях и административно-управленческий персонал. Как сообщил министр, точный уровень индексации будет определен в сентябре.

Добавим, что Счетная палата подвергал критике Минтруд за «манипуляции» с профстандартами, из-за чего часть соцработников выпала из-под действия указов.

Напомним, что в мае президент России Владимир Путин предложил проиндексировать зарплаты работникам бюджетной сферы, которых не затронули майские указы.

В ходе прямой линии 15 июня Путин заявил, что несправедливо лишать части бюджетников индексации.

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