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Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша выходного дня
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 8 и 9 июля – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

8 июля в 12 часов – киногостиная «Герои книг зовут в кино» в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205, тел. 226-91-44). Вход свободный.

8 июля в 13 часов – кинозал «Любимые мультфильмы» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

8 июля в 13 часов – мультизал «Калейдоскоп» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8; тел. 244-02-94). Вход свободный.

8 июля в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

8 июля в 13 часов - творческая встреча с представителями Приморского регионального отделения Российского союза писателей в библиотеке № 10 (ул. Верхнепортовая, 76; тел.: 243-07-35). Вход свободный.

8 июля в 14часов – День семьи, любви и верности отметят во Владивостоке. Горожан ждёт концертно-развлекательная программа с выступлением творческих коллективов и исполнителей приморской столицы, играми, конкурсами и подарками. Развлекать самых маленьких гостей праздника будут аниматоры. Мероприятие состоится на площадке около Дома молодёжи (проспект 100-летия Владивостока, 103). Вход свободный.

8 июля в 14 часов – работа творческой мастерской «Маленький волшебник» в библиотеке № 13 (ул. Русская,78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

8 июля в 14:15 – музыкально-игровое представление «Семья крепка любовью» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8; тел.: 244-02-94). Вход свободный.

8 июля в 16 часов – лекция «Журналистика и сообщество» в рамках проекта «Медиаполигон «Дальний Восток. Созидатели» в молодёжной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55; тел.: 222-35-73). Вход свободный.

9 июля в 14 часов – игровое мероприятие «По страницам детских журналов» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21; тел.: 249-54-99). Вход свободный.

9 июля в 14 часов – квест «Ловись, рыбка» в библиотеке № 13 (ул. Русская,78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

9 июля в 17 часов – мастер-класс от кинематографиста Ко Ман Ло (Сингапур) в молодёжной библиотеке «Бук» (ул. Светланская,55; тел.: 222-35-73). Вход свободный.

Сельскохозяйственная ярмарка:

8 июля в 9 часов - на центральной площади Владивостока развернётся продовольственная ярмарка. Порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья привезут на ярмарку свою продукцию. Горожане смогут приобрести здесь картофель, свёклу, морковь, свежую зелень, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко и многое другое. Работать ярмарка будет до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация города Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих. К слову, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.

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