Шоколад полезен для работы мозга, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

Итальянские ученые в ходе исследования выяснили, что какао-бобы являются самым богатым источником флавоноидов, который благотворно влияет на работу головного мозга, сообщает РИА VladNews со ссылкой на InReactor.

Специалисты наблюдали за человеческим мозгом спустя несколько часов после употребления шоколада. Несмотря на скудный общий эффект после употребления флавоноидов, исследование продемонстрировало положительное влияние этого вещества на когнитивные характеристики. Испытуемые продемонстрировали улучшение производительности рабочей памяти и улучшение обработки визуальной информации после употребления флавоноидов из какао-бобов.

По словам ученые, регулярное употребление какао и шоколада может оказывать благотворное влияние на когнитивные функции с течением времени. Это связано с калорийностью шоколада, а также содержания в нем кофеина и теобрина.