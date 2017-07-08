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Когда лучше стричь волосы в июле 2017 года по лунному календарю

Благоприятные и неблагоприятные дни
Фото: vladimir.skidkom.ru Фото: vladimir.skidkom.ru
Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

Луна, по мнению многих биоэнергетиков, оказывает влияние на состояние волос, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 

Поэтому специалисты даже составляют специальный лунный календарь стрижек. В этом календаре указаны наиболее благоприятные дни для того, чтобы волосы были здоровыми и ухоженными. И, как отмечают биоэнергетики, стрижка в определенные дни может даже изменить течение жизни.

А вот если остричь волосы в неблагоприятное время по Лунному календарю, можно не только навредить состоянию волос, но и вызвать проблемы со здоровьем.

Лунный календарь стрижек, который составляется отдельно на каждый месяц года. И, конечно же, специалисты уже давно подготовили календарь стрижек на июль 2017 года.

Лунный календарь стрижек, благоприятные дни для стрижки в июле 2017:
1 июля — стрижка будет способствовать общему оздоровлению.
4 июля — хорошее время для стрижки.
6 июля — стрижек привлечет энергию денег.
7 июля — стрижка укрепит здоровье.
8 июля — стрижка ускорит рост волос.
12 июля — стрижка способствует продлению жизни.
15 июля — для получения необходимой суммы денег рекомендуется состричь кончики волос.
16 июля — наилучшее время для смены стиля стрижки.
18 июля — стрижка придаст образу привлекательность, а также привлечет энергию денег.
22 июля — стрижка в этот день повысит привлекательность.
27 июля – стрижка волос положительно скажется на отношениях с противоположным полом.
28 июля – хорошее время для стрижки.
30 июля – хорошее время для стрижки, особенно обладательницам длинных волос.

Благоприятные дни для окрашивания волос в июле 2017:
1 июля – светлые оттенки.
2 июля – платиновые оттенки.
3 июля – не стоит красить волосы агрессивными красителями.
4 июля – только натуральные красители.
6 июля – отличное время для всех видов окрашивания.
7 июля – только русые оттенки.
9 июля – только натуральные красители, темные оттенки.
10 июля — окраска волос в естественные оттенки коричневого и золотистого придаст образу магнетизм.
11 июля – только светлые оттенки.
12 июля – только натуральные тона.
13 июля – окрашивание, за исключением обесцвечивания.
14 июля – цвета – орех, золото, рыжий.
15 июля – натуральные оттенки.
16 июля – темные тона.
18, 20 июля – только натуральные красители.
21 июля – золотистая гамма.
24 июля – время радикальной смены цвета волос.
27 июля – время объемного окрашивания.
28 июля – тона — каштан и темный блонд.
31 июля – окрашивание в естественные тона.

Принято считать, что стрижка на растущую Луну будет способствовать росту волос. В такие дни лучше и окрашивать волосы. Поскольку они скорее отрастут. Чтобы ускорить рост волос, в июле следует стричься в дни растущей Луны: с 1 по 8 и с 23 по 31 июля за исключением вышеуказанных негативных дней. Удачной будет стрижка даже у нового мастера до 10 июля.

Чтобы замедлить рост волос, можно сходить к парикмахеру на убывающую Луну. В этом году она будет с 10 по 22 июля.

Стрижки для ускоренного роста волос: 1−5, 24−31 июля.
Стрижки для укрепления волос: 7, 8, 17−19, 24−27 июля.
Стрижка кончиков волос: 1−5, 24−31 июля.
Стрижка челки: 8−12, 15−20 июля.
Укладка: 1, 2, 5−8, 15−21, 24−29 июля.
Выпрямление волос: 18, 19, 25, 26 июля.
Лечение волос: 18, 19, 25−27 июля.
Самые благоприятные дни для процедур с волосами: 18, 25 июля.
Неблагоприятные дни для процедур с волосами: 1, 6, 8, 9, 16, 14, 20, 23, 26, 30 июля.

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