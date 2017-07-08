Евро вырос к выходным

Официальные курсы валют на выходные

Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

Центральный банк Российской Федерации установил официальные курсы валют на выходные и понедельник, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Официальный курс евро к рублю на выходные и понедельник ЦБ установил на уровне 68,947 рублей за евро. Таким образом, евро вырос в цене на 56,56 копейки.

Также поднялся и официальный курс доллара к рублю. Так, на выходные и понедельник официальный курс доллара установлен на уровне 60,3792 рубля за 1 доллар. Это на 13,66 копеек выше официального курса доллара на пятницу.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению уровнем пятницы на 32,96 копейки, достигнув уровня в 64,2347 рубля.

Как отмечают эксперты, ослабление рубля обусловлено падением цены нефти на мировом рынке. Утром 7 июля мировые цены на нефть устремились вниз после роста в четверг более чем на 3%.