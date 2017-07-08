В Приморье утонул трехлетний ребенок

Поиски пропавшего мальчика завершены

Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 8 июля, в Приморье было обнаружено тело 3-летнего мальчика, который пропал в Преображении вечером в четверг, сообщает РИА VladNews.

По предварительным данным, ребенок утонул.

Сейчас сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, сам ли малыш завел в воду или гибель ребенка несет криминальный характер.

Напомним, 3-летний мальчик пропал вечером в четверг во время отдыха с мамой. Сначала ребенок играл на детском пляже, но вскоре пропал из поля зрения матери. На место происшествия незамедлительно выдвинулись сотрудники полиции и спасатели.