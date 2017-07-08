Россияне пытались бесплатно отдохнуть в турецком All Inclusive отеле

Злоумышленников задержала полиция

Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

Трое россиян были задержаны в одной из четырехзвездочных гостиниц в турецкой Анталье, которые нелегально проникли на территорию отеля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как оказалось, трое россиян приехали в Кемер на отдых. Каким-то образом они получили браслеты, позволяющие пройти на территорию гостиницы.

Туристы проникли в отель и бесплатно воспользовались услугами буфета и бара. Незарегистрированные клиенты вскоре были обнаружены сотрудниками отеля, которые срочно вызвали полицию. Россияне были схвачены в тот момент, когда пытались покинуть отель.

В тот же день граждане РФ были переданы в суд, где их обвинили в мошенничестве. Злоумышленников отпустили после того, как они расплатились за напитки и еду.

Между тем представитель генконсульства России в Анталье сообщил, что сообщений от турецких правоохранителей консульство не получало.