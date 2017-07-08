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Музыка способна изменить человеческий мозг, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: firestock.ru Фото: firestock.ru
Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

Шотландские ученые в ходе исследования выяснили, что музыка развивает важную часть головного мозга, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Brain and Cognition.

По словам специалистов, давно известно, что музыка заставляет людей двигаться, таким образом, уже можно сделать вывод, что музыка приводит к изменениям структуры белого вещества в мозге.

Эксперты провели исследование, в ходе которого добровольцев разделили на две группы, но обе должны были запомнить последовательность движений пальцев на недоминирующей левой руки.

Одна группа работала под музыкальные пассажи, а другая делала это без музыки. Исследователи обнаружили, что после четырех недель обе одинаково хорошо справлялись с заданиями. Однако МРТ-сканирование выявило, что музыкальная группа показала «значительное увеличение» структурных связей на правой стороне мозга, а те испытуемые, которые учились без музыки, не продемонстрировали никаких изменений.

В дальнейшем специалисты намерены узнать, может ли помочь музыка в восстановлении после инсульта. По мнению экспертов, результаты работы могут способствовать разработке реабилитации пациентов, которые потеряли определенную степень контроля за движением.

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