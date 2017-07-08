Владивосток ждет массовое отключение воды на следующей неделе

На следующей неделе Владивосток ожидает массовое отключение холодного водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Причина отключения: ремонтные работы.
В понедельник, 10 июля, с 09.00 до 15.00 вода будет отсутствовать:
Адреса:
Шошина, 25а.
Во вторник, 11 июля, с 09.00 до 18.00:
Адреса:
Волховская, 2, 27-33.
Карбышева, 6, 10-18.
Корнилова, 8, 15-23.
Металлургическая.
Уссурийская.
Шошина, 3-7.
С 09.00 до 12.00:
Адреса:
Гризодубовой, 43, 45, 47
В среду, 12 июля, с 09.00 до 19.00:
Адреса:
Вавилова.
Ландышевая.
Левобережная.
Находкинская.
Правобережная.
Таежная.
С 09.00 до 15.00:
Адреса:
50 лет ВЛКСМ, 26в.
Вилкова, 11, 13, 13а, 13б, 15.