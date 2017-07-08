Владивосток ждет массовое отключение воды на следующей неделе

Плановое отключение

Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

На следующей неделе Владивосток ожидает массовое отключение холодного водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Причина отключения: ремонтные работы.

В понедельник, 10 июля, с 09.00 до 15.00 вода будет отсутствовать:

Адреса:

Шошина, 25а.

Во вторник, 11 июля, с 09.00 до 18.00:

Адреса:

Волховская, 2, 27-33.

Карбышева, 6, 10-18.

Корнилова, 8, 15-23.

Металлургическая.

Уссурийская.

Шошина, 3-7.

С 09.00 до 12.00:

Адреса:

Гризодубовой, 43, 45, 47

В среду, 12 июля, с 09.00 до 19.00:

Адреса:

Вавилова.

Ландышевая.

Левобережная.

Находкинская.

Правобережная.

Таежная.

С 09.00 до 15.00:

Адреса:

50 лет ВЛКСМ, 26в.

Вилкова, 11, 13, 13а, 13б, 15.