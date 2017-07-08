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Владивосток ждет массовое отключение воды на следующей неделе

Плановое отключение
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

На следующей неделе Владивосток ожидает массовое отключение холодного водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Причина отключения: ремонтные работы. 

В понедельник, 10 июля, с 09.00 до 15.00 вода будет отсутствовать:

Адреса:

Шошина, 25а.

Во вторник, 11 июля, с 09.00 до 18.00:

Адреса:

Волховская, 2, 27-33. 

Карбышева, 6, 10-18. 

Корнилова, 8, 15-23. 

Металлургическая. 

Уссурийская. 

Шошина, 3-7.

С 09.00 до 12.00:

Адреса:

Гризодубовой, 43, 45, 47

В среду, 12 июля, с 09.00 до 19.00:

Адреса:

Вавилова. 

Ландышевая. 

Левобережная. 

Находкинская. 

Правобережная. 

Таежная.

С 09.00 до 15.00:

Адреса:

50 лет ВЛКСМ, 26в.

Вилкова, 11, 13, 13а, 13б, 15.

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