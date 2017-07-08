Автолюбитель из-за тумана попал в неловкое положение 15:04, 08 июля Автолюбитель из-за тумана попал в неловкое положение
В Приморье утонул трехлетний ребенок 14:59, 08 июля В Приморье утонул трехлетний ребенок
Игорь Пушкарев: Сюрпризов не произошло 14:45, 08 июля Игорь Пушкарев: Сюрпризов не произошло
Новостная лента
Июль, 08 суббота
17:08
Генкосул Японии во Владивостоке: Море меня успокаивает! Эксклюзив
17:08
Суд оставил Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова под арестом Эксклюзив
17:08
Почему «кошмарят» бизнес Дальнего Востока?
16:41
Музыка способна изменить человеческий мозг, - ученые
16:12
Куда отправляются владивостокцы отдыхать летом Видео
15:39
Еще 13 пляжей открыли для купания в Приморье
15:04
Автолюбитель из-за тумана попал в неловкое положение
14:59
В Приморье утонул трехлетний ребенок
14:45
Игорь Пушкарев: Сюрпризов не произошло
14:33
«Бензиновый» мошенник ответит перед судом в Приморье
14:08
Россияне пытались бесплатно отдохнуть в турецком All Inclusive отеле
14:01
Экс-работники администрации Дальнегорска отправились в колонию за мошенничество
13:37
Жительница Владивостока угнала автомобиль у мужчины, пока тот спал
13:04
Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом
12:58
Роковые «покатушки» устроили владивостокские спортсмены Фото
12:39
Известный на всю Россию козел Тимур из Приморья празднует день рождения
12:07
Рабочая неделя в Приморье начнется с дождей
11:34
Злостных нарушителей ПДД в Приморье ловят камеры фотовидеофиксации
11:24
Приморский богатырь отбуксирует трейлер, в котором будут находиться 100 женщин
11:12
Жаркие танцы увидели владивостокцы на набережной ДВФУ Фото
11:01
Региональный этап чемпионата России по стритболу завершился во Владивостоке Видео
10:36
И.о. главы Владивостока Константин Межонов поздравил коллектив «Дальприбора» с 50-летием
10:02
В Приморье продолжаются поиски 3-летнего мальчика
09:54
Житель Владивостока едва не утонул на Русском острове
09:33
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
09:11
Владивосток накрыли дожди
08:46
Гороскоп на 8 июля
07:16
Константин Межонов поздравил владивостокцев с Днем семьи, любви и верности
06:02
Каждая пятая заявка на инвестпроект на ВЭФ-2017 - из Приморья
05:23
Стало известно, где находятся самые грязные пляжи Приморья Адреса
04:03
В администрации Владивостока обсудили работу общественного транспорта
03:32
Владивостокцам рассказали, как отдыхали горожане в 19 веке
02:19
Суйфэньхэ приглашает предпринимателей Владивостока на выставку-ярмарку приграничной торговли
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4160 (99) от 07 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Самозахват «по-холуаевски»
Красоты Приморья: тигры, косули и дремучие сосны
Упрощенные визы стартуют с аэропорта и Морвокзала
Успей посмотреть первым
Дорогие владивостокцы! От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Еще 13 пляжей открыли для купания в Приморье

На сегодняшний день разрешено купаться на 47 пляжах края
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

В Приморье по результатам технического освидетельствование купание разрешено на еще 13 пляжах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

На сегодняшний день официально разрешено купание на 47 пляжах Приморья.

Напомним, что пляжи проверяются по нескольким показателям:

– укомплектованность спасательных постов, наличие спасателей, подготовленных к оказанию первой медицинской помощи пострадавшим;

– техническое состояние мостков, трапов, используемых для схода в воду, вышек и других сооружений, оборудование детских купален;

– обозначение границ заплыва в местах купания;

– наличие акта обследования дна пляжа в границах заплыва;

– отсутствие на территории пляжа в границах заплыва пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся;

– наличие информационных стендов с правилами купания и поведения на пляже.

Для недопущения гибели или травматизма людей на водных объектах спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности:

– запрещено купаться в необорудованных местах и в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими знаками и надписями;

– опасно нырять в незнакомых местах: на дне могут оказаться бревна, камни, коряги, металлические прутья;

– не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;

– нельзя заплывать далеко от берега, не рассчитав свои силы, такое поведение опасно даже для умеющих хорошо плавать, также человек может оказаться на пути следования быстроходных маломерных судов и, будучи незамеченным судоводителем, получить серьезные травмы;

– запрещено употреблять спиртные напитки, находясь на пляжах и в местах организованного отдыха у воды;

– нельзя оставлять маленьких детей вблизи водоемов без присмотра взрослых даже на короткое время;

– при купании в холодной воде в жаркую погоду требуется большая осторожность для людей с болезнями сердца;

– не следует купаться в одиночку, рядом всегда должен быть кто-нибудь, чтобы в случае необходимости оказать помощь.

Отметим, всего в 2017 году в Приморье будут открыты для купания почти 80 пляжей. В этом сезоне количество пляжных территорий в регионе, соответствующих всем нормам, превысит показатель прошлого года почти на треть. Наибольшей популярностью традиционно пользуются места отдыха в Находке и Владивостоке, а также Хасанском и Партизанском муниципальных районах. Здесь проверку на соответствие нормам ГИМС будут проходить 14, 11, 35 и 10 пляжных территорий соответственно.

Однако, не во всех муниципалитетах, обладающих богатым пляжным потенциалом, работа по подготовке прибрежных территорий к купальному сезону ведется достаточно активно. Кроме того, есть ряд северо-восточных районов – Лазовский, Кавалеровский, Ольгинский районы, где температура воды для купания даже в разгар сезона слишком низкая, и арендаторы территорий не считают нужным проводить освидетельствование прибрежной территории в качестве пляжа.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Россияне пытались бесплатно отдохнуть в турецком All Inclusive отеле
14:08, 08 июля 2017 Россияне пытались бесплатно отдохнуть в турецком All Inclusive отеле

Злоумышленников задержала полиция

Известный на всю Россию козел Тимур из Приморья празднует день рождения
12:39, 08 июля 2017 Известный на всю Россию козел Тимур из Приморья празднует день рождения

В сафари-парке сегодня состоится настоящий праздник в честь именинника

Рабочая неделя в Приморье начнется с дождей
12:07, 08 июля 2017 Рабочая неделя в Приморье начнется с дождей

Температура воздуха ожидается +22...+30 °C

Приморский богатырь отбуксирует трейлер, в котором будут находиться 100 женщин
11:24, 08 июля 2017 Приморский богатырь отбуксирует трейлер, в котором будут находиться 100 женщин

Иван Савкин намерен сделать подарок на день рождения Михаилу Ермакову

И.о. главы Владивостока Константин Межонов поздравил коллектив «Дальприбора» с 50-летием
10:36, 08 июля 2017 И.о. главы Владивостока Константин Межонов поздравил коллектив «Дальприбора» с 50-летием

реализации новых проектов, материального благополучия и стабильных заказов!». В честь юбилея на территории завода состоялся концерт и были развернуты различные развлекательные площадки

Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
09:33, 08 июля 2017 Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша выходного дня

Владивосток накрыли дожди
09:11, 08 июля 2017 Владивосток накрыли дожди

Погоду в Приморье определяют фронтальные разделы