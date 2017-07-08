Роковые «покатушки» устроили владивостокские спортсмены

Необычная тренировка прошла в приморской столице

Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

Владивостокские скейтеры, самокатеры и велосипедисты устроили тренировку в скейт-парке «Юность» под звуки тяжелого рока, сообщает РИА VladNews.

Сразу три музыкальных коллектива Владивостока приняли участие в этом необычном спортивно-культурном мероприятии. Это пинк - рокеры групп «Отряд – 100» и «Хрящ», а также «Фанк – Ганг», представляющий музыкальное направление Хип - Хоп.

Тренировка прошла на высоте. Все присутствующие накатались, натанцевались, наорались от души... Словом, мероприятие прошло весело и креативно...

На необычной тренировке спортсменов побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.