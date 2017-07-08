Роковые «покатушки» устроили владивостокские спортсмены 12:58, 08 июля Роковые «покатушки» устроили владивостокские спортсмены (Фото)
Рабочая неделя в Приморье начнется с дождей 12:07, 08 июля Рабочая неделя в Приморье начнется с дождей
Жаркие танцы увидели владивостокцы на набережной ДВФУ 11:12, 08 июля Жаркие танцы увидели владивостокцы на набережной ДВФУ (Фото)
Новостная лента
Июль, 08 суббота
13:17
Генкосул Японии во Владивостоке: Море меня успокаивает! Эксклюзив
13:17
Суд оставил Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова под арестом Эксклюзив
13:17
Почему «кошмарят» бизнес Дальнего Востока?
13:04
Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом
12:58
Роковые «покатушки» устроили владивостокские спортсмены Фото
12:39
Известный на всю Россию козел Тимур из Приморья празднует день рождения
12:07
Рабочая неделя в Приморье начнется с дождей
11:34
Злостных нарушителей ПДД в Приморье ловят камеры фотовидеофиксации
11:24
Приморский богатырь отбуксирует трейлер, в котором будут находиться 100 женщин
11:12
Жаркие танцы увидели владивостокцы на набережной ДВФУ Фото
11:01
Региональный этап чемпионата России по стритболу завершился во Владивостоке Видео
10:36
И.о. главы Владивостока Константин Межонов поздравил коллектив «Дальприбора» с 50-летием
10:02
В Приморье продолжаются поиски 3-летнего мальчика
09:54
Житель Владивостока едва не утонул на Русском острове
09:33
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
09:11
Владивосток накрыли дожди
08:46
Гороскоп на 8 июля
07:16
Константин Межонов поздравил владивостокцев с Днем семьи, любви и верности
06:02
Каждая пятая заявка на инвестпроект на ВЭФ-2017 - из Приморья
05:23
Стало известно, где находятся самые грязные пляжи Приморья Адреса
04:03
В администрации Владивостока обсудили работу общественного транспорта
03:32
Владивостокцам рассказали, как отдыхали горожане в 19 веке
02:19
Суйфэньхэ приглашает предпринимателей Владивостока на выставку-ярмарку приграничной торговли
01:48
Аромат жирной пищи приводит к ожирению, - ученые
00:15
Полнолуние в июле 2017 года: когда загадывать желание, обряды и ритуалы
Июль, 07 пятница
23:14
Во время летних каникул юные горожане Владивостока осваивают азы рукоделия Фото
22:02
День семьи, любви и верности отпразднуют во Владивостоке
21:35
Более 30 школ капитально отремонтируют в Приморье
20:24
Во Владивостоке готовятся провести «День Пусана»
19:11
Во Владивосток прибудет Кубок Чемпионата мира по футболу – 2018
18:58
Нервный тик и риск суицида тесно связаны, - ученые
18:08
Ужасный случай, всколыхнувший соцсети, произошел в Приморье Фото
17:54
Дожди накроют Приморье в выходные
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4160 (99) от 07 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Самозахват «по-холуаевски»
Красоты Приморья: тигры, косули и дремучие сосны
Упрощенные визы стартуют с аэропорта и Морвокзала
Успей посмотреть первым
Дорогие владивостокцы! От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Фоторепортажи

Роковые «покатушки» устроили владивостокские спортсмены

Необычная тренировка прошла в приморской столице
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

Владивостокские скейтеры, самокатеры и велосипедисты устроили тренировку в скейт-парке «Юность» под звуки тяжелого рока, сообщает РИА VladNews.

Сразу три музыкальных коллектива Владивостока приняли участие в этом необычном спортивно-культурном мероприятии. Это пинк - рокеры групп «Отряд – 100» и «Хрящ», а также «Фанк – Ганг», представляющий музыкальное направление Хип - Хоп.

Тренировка прошла на высоте. Все присутствующие накатались, натанцевались, наорались от души... Словом, мероприятие прошло весело и креативно...

На необычной тренировке спортсменов побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Автор фоторепортажа: Сергей Леонов, РИА VladNews

comments powered by Disqus
Похожие новости
Жаркие танцы увидели владивостокцы на набережной ДВФУ
11:12, 08 июля 2017 Жаркие танцы увидели владивостокцы на набережной ДВФУ

Присутствующие не только увидели, но и попробовали себя в роли танцоров

Владивостокцы спасаются от аномальной жары на пляжах
13:56, 07 июля 2017 Владивостокцы спасаются от аномальной жары на пляжах

Фоторепортаж РИА VladNews

Мамвель Киракисян - о демонтаже рельсов на Народном проспекте Владивостока
11:00, 05 июля 2017 Мамвель Киракисян - о демонтаже рельсов на Народном проспекте Владивостока

Фоторепортаж РИА VladNews

СК «Чемпион» провел спортивное мероприятия для жителей города
09:07, 05 июля 2017 СК «Чемпион» провел спортивное мероприятия для жителей города

«Старт Чемпионов» позволил выявить сильнейших и привлечь начинающих поклонников фитнеса

Во Владивостоке прошел фестиваль красок Холи
15:31, 02 июля 2017 Во Владивостоке прошел фестиваль красок Холи

Приморская столица приняла участие во Всероссийском фестивале

В центре Владивостока прошла грандиозная пенная вечеринка
11:03, 02 июля 2017 В центре Владивостока прошла грандиозная пенная вечеринка

Подарок горожанам ко Дню рождения приморской столицы

День города во Владивостоке завершился красочным фейерверком
00:29, 02 июля 2017 День города во Владивостоке завершился красочным фейерверком

Приморская столица отметила свой 157-й день рождения