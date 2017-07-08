Автолюбитель из-за тумана попал в неловкое положение

Водителям следует быть аккуратными и внимательными на дорогах

Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 8 июля, Владивосток накрыл густой туман, сообщает РИА VladNews.

Автолюбителям города следует быть внимательными на дорогах и сохранять дистанцию.

Так, водитель автомобиля Nissan Primera на Русском острове попал в неприятную ситуацию.

Рулевой из-за тумана не заметил круговое движение, в результате чего «залетел» на кольцо.

В непогоду водителям следует быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.

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