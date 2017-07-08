Автолюбитель из-за тумана попал в неловкое положение

Сегодня, 8 июля, Владивосток накрыл густой туман, сообщает РИА VladNews.
Автолюбителям города следует быть внимательными на дорогах и сохранять дистанцию.
Так, водитель автомобиля Nissan Primera на Русском острове попал в неприятную ситуацию.
Рулевой из-за тумана не заметил круговое движение, в результате чего «залетел» на кольцо.
В непогоду водителям следует быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.
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