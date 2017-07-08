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«Бензиновый» мошенник ответит перед судом в Приморье

Злоумышленник заработал более 150 тысяч рублей
Фото: propertytimes.com.ua Фото: propertytimes.com.ua
Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

Житель Владивостока, обвиняемый в 11 мошеннических действиях, предстанет перед судом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия злоумышленник в период с декабря 2016 года по февраль 2017 года на известном городском порте раскидывал сообщения о наличии у него карт НК «Альянс», по которым возможно приобрести бензин и дизельное топливо по заниженной стоимости.

Потерпевшие, считая, что могут совершить выгодную для них покупку, соглашались на данную сделку, передавая фигуранту обговоренную сумму.

Однако, фигурант дела, получив денежные средства, не исполнял взятые на себя обязательства.

В результате мошеннических действий сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей.

В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.

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