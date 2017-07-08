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Экс-работники администрации Дальнегорска отправились в колонию за мошенничество

Приговор вступил в законную силу
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

Бывшие сотрудники Дальнегорского городского округа осуждены за мошенничество с использованием служебного положения, совершенное в особо крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что фигуранты с декабря 2010 года по январь 2014 года систематически похищали деньги под предлогом возврата якобы излишне уплаченных сумм доходов и иных платежей в муниципальный бюджет подставным физическим лицам.

Так, начальник бюджетного отдела – заместитель начальника Финансового управления администрацииДальнегорска совершала мошеннические действия по предварительному сговору с ведущим специалистом 1 разряда этого же управления. Согласно распределенным ролям, ведущий специалист подыскивал знакомых, не осведомленных о его преступных намерениях, которые предоставляли ему данные о своих лицевых банковских счетах, куда в дальнейшем и перечислялись денежные средства.

Руководитель отдела, обладая в силу занимаемого положения информацией о состоянии бюджета Дальнегорского городского округа, предлагала наиболее правдоподобные содержания фиктивных заявок и сообщала второму фигуранту дела код их бюджетной классификации. Тот, в свою очередь, посредством использования специального программного продукта составлял фиктивные заявки на возврат ошибочного платежа, после чего экспортировал их на общий сервер Финансового управления для дальнейшей обработки. Действуя по указанной схеме, им удалось похитить из бюджета городского округа более 6 млн. рублей.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания в виде лишения свободы сроками на 5 лет 6 месяцев и 3 года 6 месяцев. Для отбывания наказания обоим осужденным определена исправительная колония общего режима. В качестве дополнительного наказания суд лишил их права занимать должности в органах местного самоуправления и исполнительной власти сроком на три года. Кроме того, с осужденных взыскана сумма похищенных бюджетных средств.

Однако осужденные обжаловали приговор. Приморский краевой суд оставил приговор без изменения.

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