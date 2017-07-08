Жительница Владивостока угнала автомобиль у мужчины, пока тот спал

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился житель Владивостока, который рассказал, что малознакомая девушка забрала ключи от его автомобиля марки Toyota Corolla Fielder и уехала на нем в неизвестном направлении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые установили, что в ночное время 73-летний заявитель вместе с подозреваемой находился у себя дома. Когда мужчина уснул, девушка взяла ключи от его машины и уехала.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали ранее судимую 25-летнюю жительницу Лазовского района, которая дала признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.