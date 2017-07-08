Известный на всю Россию козел Тимур из Приморья празднует день рождения

В сафари-парке сегодня состоится настоящий праздник в честь именинника

Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 8 июля, свой третий день рождения празднует прославившийся на всю Россию козел Тимур, сообщает РИА VladNews.

Поздравить именинника сегодня могут все желающие, ведь в честь Тимура в сафари-парке устроили настоящий праздник, во время которого пройдет фотоссесия, различные конкурсы, а также торжественное открытие новой избушки для козла.

Стоит отметить, что дирекция сафари-парка уже несколько дней назад начала получить первые поздравления для Тимура со всей России.

Напомним, козел Тимур и тигр Амур прославились на всю Россию в конце 2016 года, когда хищник отказался есть свой «обед», а наоборот впустил свое убежище.