Жаркие танцы увидели владивостокцы на набережной ДВФУ

Присутствующие не только увидели, но и попробовали себя в роли танцоров

Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

В рамках международного фестиваля "Твоё Лето на Русском" на набережной ДВФУ прошли показательные выступления танцевальных коллективов Владивостока, сообщает РИА VladNews.

Студенты и гости университета, присутствующие в теплый вечер на набережной ДВФУ смогли не только увидеть, на и получить консультации, попробовать на практике, как говорится, узнать из первых уст, что такое латиноамериканские танцы. Именно это направление танцев было представлено на трех площадках, где свое мастерство в Танго, Хастле и Сальсе показывали уже преуспевшие в этом искусстве владивостокцы.

Фотокорреспондент РИА VladNews побывал на мероприятии.