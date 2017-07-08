«Восьмой канал» продолжает проект «От сердца к сердцу», который мы реализуем совместно с Русфондом. Зрители узнают о детях из Приморья, которым нужна ваша помощь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. На этот раз наша съемочная группа отправилась в Партизанск. Там живет 4-летний Тима Приказчиков. После плановой прививки, которую мальчику делали еще в полуторогодовалом возрасте – малыша частично парализовало. Какой выход из ситуации предлагают врачи?
Маленький приморец хочет исправить ошибку врачей
Маленькому мальчику стало плохо после плановой прививкиВладивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.
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