Маленький приморец хочет исправить ошибку врачей

Маленькому мальчику стало плохо после плановой прививки

Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

«Восьмой канал» продолжает проект «От сердца к сердцу», который мы реализуем совместно с Русфондом. Зрители узнают о детях из Приморья, которым нужна ваша помощь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. На этот раз наша съемочная группа отправилась в Партизанск. Там живет 4-летний Тима Приказчиков. После плановой прививки, которую мальчику делали еще в полуторогодовалом возрасте – малыша частично парализовало. Какой выход из ситуации предлагают врачи?