Куда отправляются владивостокцы отдыхать летом

Сезон отпусков в самом разгаре

Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

Отдых у каждого свой, правда большинство людей однозначно сходятся в желании провести идеальные каникулы так, чтобы они сильно не ударили по кошельку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Улететь за границу, отправиться в тур по Приморскому краю или остаться во Владивостоке?