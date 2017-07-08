Злостных нарушителей ПДД в Приморье ловят камеры фотовидеофиксации

За прошедшую было возбуждено более 16 тыс дел

Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

За неделю в Приморье по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения было возбуждено 16 517 дел об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов составила 10 млн 298 тыс рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

С начала 2017 года возбуждено 434 525 дел на сумму 250 млн 334 тыс 500 рублей. За нарушение скоростного режима возбуждено 14 961 дело на сумму 7 млн 969 тыс рублей. За нарушение скоростного режима вынесено 395 866 постановлений на сумму 210 млн 153 тыс 500 рублей.

За несоблюдение требований дорожных знаков или разметки запрещающих остановку или стоянку – 1 542 дел на сумму 2 млн 313 тысяч рублей.

С начала 2017 года по данной статье вынесено 19 722 постановления на сумму 29 млн 478 тысяч рублей. За остановку или стоянку транспортных средств на пешеходном переходе и на тротуаре - 14 дел на сумму 16000 рублей. С начала 2017 года вынесено 355 постановлений на сумму 370 000 рублей.

Направлено в Федеральную службы судебных приставов для принудительного взыскания 530 постановлений в отношении собственников транспортных средств, не оплативших своевременно административные штрафы. За неуплату штрафов в установленные законодательством сроки составлено и направлено в суды 66 административных материалов.

В настоящее время в Приморском крае работают комплексы фото-видео фиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима и нарушений правил остановки и стоянки. В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления в местах, где это запрещено ПДД.