Региональный этап чемпионата России по стритболу завершился во Владивостоке. Борьбу на уличных площадках вели 9 сильнейших команд Приморья. Жаркий последний тур хоть и прошел в плотном соперничестве, однако сюрпризов не принес, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Региональный этап чемпионата России по стритболу завершился во Владивостоке
Борьбу вели 9 сильнейших команд краяВладивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.
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