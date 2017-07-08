Борьбу вели 9 сильнейших команд края

Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

Региональный этап чемпионата России по стритболу завершился во Владивостоке. Борьбу на уличных площадках вели 9 сильнейших команд Приморья. Жаркий последний тур хоть и прошел в плотном соперничестве, однако сюрпризов не принес, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.