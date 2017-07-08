В Приморье продолжаются поиски 3-летнего мальчика

В четверг в отдел полиции поступило сообщение о пропаже трехлетнего Константина Хардина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Установлено, что ребенок находился вместе с матерью на территории пляжа в районе устья реки Соколовка. В какой-то момент мальчик пропал из поля зрения.
В настоящее время поиски ребенка продолжаются. На поиски мальчика ориентирован личный состав отдела полиции, организованы рабочие группы из числа сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних.
Ориентировка с описанием примет пропавшего ребенка передана наружным службам полиции.
Напомним, что СК по данному факту возбудил уголовное дело.
Информация на 09.00: ребенок не найден.
Приметы: на вид 3-4 года, рост 102 см., волос светло-русый, глаза голубые.
Был одет: белые плавки в коричневую полоску, синяя кепка.
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