В Приморье продолжаются поиски 3-летнего мальчика

По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело

Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

В четверг в отдел полиции поступило сообщение о пропаже трехлетнего Константина Хардина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что ребенок находился вместе с матерью на территории пляжа в районе устья реки Соколовка. В какой-то момент мальчик пропал из поля зрения.

В настоящее время поиски ребенка продолжаются. На поиски мальчика ориентирован личный состав отдела полиции, организованы рабочие группы из числа сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних.

Ориентировка с описанием примет пропавшего ребенка передана наружным службам полиции.

Напомним, что СК по данному факту возбудил уголовное дело.

Информация на 09.00: ребенок не найден.

Приметы: на вид 3-4 года, рост 102 см., волос светло-русый, глаза голубые.

Был одет: белые плавки в коричневую полоску, синяя кепка.

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