В Приморье продолжаются поиски 3-летнего мальчика 10:02, 08 июля В Приморье продолжаются поиски 3-летнего мальчика
Житель Владивостока едва не утонул на Русском острове 09:54, 08 июля Житель Владивостока едва не утонул на Русском острове
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни 09:33, 08 июля Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
Новостная лента
Июль, 08 суббота
11:04
Генкосул Японии во Владивостоке: Море меня успокаивает! Эксклюзив
11:04
Суд оставил Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова под арестом Эксклюзив
11:04
Почему «кошмарят» бизнес Дальнего Востока?
11:01
Региональный этап чемпионата России по стритболу завершился во Владивостоке Видео
10:36
И.о. главы Владивостока Константин Межонов поздравил коллектив «Дальприбора» с 50-летием
10:02
В Приморье продолжаются поиски 3-летнего мальчика
09:54
Житель Владивостока едва не утонул на Русском острове
09:33
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
09:11
Владивосток накрыли дожди
08:46
Гороскоп на 8 июля
07:16
Константин Межонов поздравил владивостокцев с Днем семьи, любви и верности
06:02
Каждая пятая заявка на инвестпроект на ВЭФ-2017 - из Приморья
05:23
Стало известно, где находятся самые грязные пляжи Приморья Адреса
04:03
В администрации Владивостока обсудили работу общественного транспорта
03:32
Владивостокцам рассказали, как отдыхали горожане в 19 веке
02:19
Суйфэньхэ приглашает предпринимателей Владивостока на выставку-ярмарку приграничной торговли
01:48
Аромат жирной пищи приводит к ожирению, - ученые
00:15
Полнолуние в июле 2017 года: когда загадывать желание, обряды и ритуалы
Июль, 07 пятница
23:14
Во время летних каникул юные горожане Владивостока осваивают азы рукоделия Фото
22:02
День семьи, любви и верности отпразднуют во Владивостоке
21:35
Более 30 школ капитально отремонтируют в Приморье
20:24
Во Владивостоке готовятся провести «День Пусана»
19:11
Во Владивосток прибудет Кубок Чемпионата мира по футболу – 2018
18:58
Нервный тик и риск суицида тесно связаны, - ученые
18:08
Ужасный случай, всколыхнувший соцсети, произошел в Приморье Фото
17:54
Дожди накроют Приморье в выходные
17:40
Во Владивостоке огнеборцы тушили бойлерную
17:32
Во Владивостоке состоялось заседание Общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации города
17:28
Два тюленя погибли в Приморье из-за жары
17:21
Желтый уровень опасности продолжает действовать в Приморье из-за жары
17:14
Во Владивостоке задержан подозреваемый в убийстве 2014 года
17:11
Девять человек пострадали в ДТП во Владивостоке
16:58
В лечебно-исправительное учреждение пытались передать алкоголь при помощи квадракоптера
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4160 (99) от 07 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Самозахват «по-холуаевски»
Красоты Приморья: тигры, косули и дремучие сосны
Упрощенные визы стартуют с аэропорта и Морвокзала
Успей посмотреть первым
Дорогие владивостокцы! От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

В Приморье продолжаются поиски 3-летнего мальчика

По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

В четверг в отдел полиции поступило сообщение о пропаже трехлетнего Константина Хардина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что ребенок находился вместе с матерью на территории пляжа в районе устья реки Соколовка. В какой-то момент мальчик пропал из поля зрения.

В настоящее время поиски ребенка продолжаются. На поиски мальчика ориентирован личный состав отдела полиции, организованы рабочие группы из числа сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних.

Ориентировка с описанием примет пропавшего ребенка передана наружным службам полиции.

Напомним, что СК по данному факту возбудил уголовное дело.

Информация на 09.00: ребенок не найден.

Приметы: на вид 3-4 года, рост 102 см., волос светло-русый, глаза голубые.

Был одет: белые плавки в коричневую полоску, синяя кепка.

При получении какой - либо информации просим сообщить в МОМВД России «Партизанский» по телефонам : 8-(42365)- 2-12-02, 8-(42377)- 2-41-02, 8-(42377)- 2-06-32

comments powered by Disqus
Похожие новости
Житель Владивостока едва не утонул на Русском острове
09:54, 08 июля 2017 Житель Владивостока едва не утонул на Русском острове

Пострадавший был госпитализирован

Ужасный случай, всколыхнувший соцсети, произошел в Приморье
18:08, 07 июля 2017 Ужасный случай, всколыхнувший соцсети, произошел в Приморье

Неизвестные открыли стрельбу по собаке

Во Владивостоке огнеборцы тушили бойлерную
17:40, 07 июля 2017 Во Владивостоке огнеборцы тушили бойлерную

Общая площадь возгорания составила 8 кв. м

Два тюленя погибли в Приморье из-за жары
17:28, 07 июля 2017 Два тюленя погибли в Приморье из-за жары

Водовозка опоздала на полчаса

Во Владивостоке задержан подозреваемый в убийстве 2014 года
17:14, 07 июля 2017 Во Владивостоке задержан подозреваемый в убийстве 2014 года

Молодой человек застрелил дорожного работника

Пьяный приморец угнал авто и попал в ДТП
15:57, 07 июля 2017 Пьяный приморец угнал авто и попал в ДТП

По данному факту возбуждено уголовное дело

В одном из посёлков Приморья мусоровоз снес столбы ЛЭП
15:46, 07 июля 2017 В одном из посёлков Приморья мусоровоз снес столбы ЛЭП

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить