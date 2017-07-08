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Общество

Рабочая неделя в Приморье начнется с дождей

Температура воздуха ожидается +22...+30 °C
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

На следующей неделе погода в Приморском крае будет неустойчивой, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на Примпогоду.

В понедельник в крае пройдут кратковременные дожди, местами не исключены сильные дожди с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха ночью +14...+22 °C, днем +22...+30 °C.

На побережье вторгнется воздух с Охотского моря, здесь будет прохладнее, +15...+21 °C.

Во вторник над акваторией Японского моря будет смещаться циклон, образовавшийся над Желтым морем. Интенсивность дождей будет зависеть от того, насколько близко к Приморскому краю подойдет циклон. Если вихрь циклона пройдет вблизи побережья Приморского края, то он вызовет сильные дожди в южной половине края.

В том случае, если более активным будет охотоморский антициклон и преградит циклону путь к приморскому побережью, то циклон пройдет по центральной части моря и интенсивность дождей в Приморье будет меньше.

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