Владивосток накрыли дожди

Погоду в Приморье определяют фронтальные разделы

Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 8 июля, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами небольшой дождь, в отдельных районах туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +19...+34 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке облачно, морось, временами переходящая в дождь, местами туман. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +20...+22 °C. Температура воды в Амурском заливе +21 °C.



В Уссурийске облачно, временами морось. Ветер южный умеренный, днем до сильного. Температура воздуха +24...+26 °C.



В Находке облачно, морось, вечером переходящая в дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +21...+23 °C.