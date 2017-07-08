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И.о. главы Владивостока Константин Межонов поздравил коллектив «Дальприбора» с 50-летием

реализации новых проектов, материального благополучия и стабильных заказов!». В честь юбилея на территории завода состоялся концерт и были развернуты различные развлекательные площадки
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

7 июля во Владивостоке состоялось торжественное мероприятие, посвященное 50-летию ПАО «Дальприбор», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.С юбилейной датой коллектив предприятия и его ветеранов поздравил исполняющий обязанности главы города Константин Межонов.

В мероприятии приняли участие ветераны завода, сотрудники вместе с семьями, среди приглашенных гостей – губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, председатель Думы города Владивостока Елена Новицкая и другие официальные лица.

Константин Межонов наградил почетными грамотами администрации Владивостока сотрудников «Дальприбора», пожелав коллективу дальнейшего процветания и успехов.

«Уникальный приборостроительный завод «Дальприбор» находится в числе флагманов военно-промышленного комплекса России. Это одно из самых динамично развивающихся машиностроительных предприятий Дальнего Востока. География деятельности завода – вся страна. Вы не только производите, но и разрабатываете ряд уникальных изделий для морской авиации и кораблей ВМФ России. В этом плане ваше предприятие по праву является ведущим в нашей стране, – обратился к присутствующим Константин Межонов. – 50 лет – возраст силы и развития. Желаю всему коллективу «Дальприбора» реализации новых проектов, материального благополучия и стабильных заказов!».

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