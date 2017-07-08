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Общество

Стало известно, где находятся самые грязные пляжи Приморья

Микроорганизмов в морской воде здесь больше нормы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

Роспотребнадзором Приморья проведен социально-гигиенического мониторинг качества морской воды и воды поверхностных источников в местах отдыха населения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

С 26 июня по 30 июня проведен отбор 46 проб морской воды, из них проведено исследование 34 проб воды на соответствие требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, 8 проб по санитарно-химическим и 10 проб по паразитологическим показателям.

Из 34 проб морской воды, исследованной на микробиологические показатели, 8 проб не соответствует требованиям гигиенических нормативов. Превышение гигиенических нормативов по данному показателю зарегистрированы: Хасанский район с. Андреевка (бухта Рисовая); г.Артем (б.Муравьиная, б.Художников). В морской воде данных пляжных зон патогенных и условно-патогенных микроорганизмов не обнаружено.

Все исследованные пробы морской воды соответствуют требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим и паразитологическим показателям.

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