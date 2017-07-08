Каждая пятая заявка на инвестпроект на ВЭФ-2017 - из Приморья

Общая сумма проектов - 2,4 триллиона рублей

Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

148 инвестиционных проектов со всех дальневосточных регионов на общую сумму инвестиций 2,4 трлн рублей поступили на рассмотрение в Минвостокразвития России в рамках процедуры отбора для участия в Восточном экономическом форуме, который ежегодно проходит во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

- Восточный экономический форум стал крупнейшей международной коммуникационной площадкой для взаимодействия представителей бизнеса, политических кругов и экспертного сообщества из России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Свое участие подтвердили делегации 24 стран, в том числе представители Китая, Японии, Австралии, Канады и США, а также таких европейских стран как Великобритания, Германия и ряда других. Инвесторы, чьи проекты будут выбраны для презентации на площадках форума, смогут бесплатно принять в нем участие и рассказать о своем проекте ведущим экспертам в сфере экономики и потенциальным партнерам. К числу приоритетных относятся те, что находятся в высокой степени готовности, - сказал глава Минвостока Александр Галушка.

По словам директора департамента управления проектами Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Александра Павлова, занимающегося отбором проектов, больше всего заявок поступило из Приморья.

«Из Приморья мы получили 31 заявку на 661,7 млрд рублей. На втором месте – Сахалинская область, предприниматели этого региона прислали 30 заявок на 41,6 млрд рублей. Третье место занимает Хабаровский край с 26 заявками с объемом инвестиций 120 млрд рублей», - отметил Александр Павлов.

По объему заявленных инвестиций лидируют проекты в сфере химии, нефтехимии и добычи топливно-энергетических полезных ископаемых. Сумма инвестиций по таким проектам составляет 1,6 трлн рублей.

«Если говорить по сегментам, то больше всего заявок было подано в сфере туризма и гостиничного бизнеса – 20 проектов на 168 млрд рублей. На рассмотрение пришло 17 проектов в сфере транспорта и логистики с объемом инвестиций 172 млрд рублей и 16 сельскохозяйственных проектов на 38 млрд рублей», - прокомментировал Александр Павлов.

Напомним, в прошлом году для участия в Восточном экономическом форуме было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей.

В этом году Восточный экономический форум пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. Ожидается, что число участников ВЭФ-2017 превысит показатели прошлого года, когда на Форум прибыло 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира.