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Общество

В администрации Владивостока обсудили работу общественного транспорта

За невыход одного автобуса на линию перевозчику грозит штраф в размере 8 тыс. рублей.
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

В управлении транспорта администрации Владивостока состоялось рабочее совещание с руководителями автотранспортных предприятий, которые осуществляют внутригородские автобусные перевозки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Речь на совещании шла о неукоснительном соблюдении перевозчиками условий договоров, подписанных между компаниями и администрацией. Действующий до 2019 года документ подразумевает необходимость соблюдать водителями автобусов маршрутов и графиков движения, удовлетворительное санитарное состояние салонов и ряд других условий.

Первым вопросом совещания стало обсуждение ситуации 3 июля на маршруте № 7т. В этот день маршрут остался на целый день без автобусов. Такое решение в одностороннем порядке принял перевозчик (компания «Каслар»), одна из машин которого утром подверглась проверке со стороны сотрудников ГИБДД.

«Невыход на линию всех автобусов маршрута – недопустимое нарушение со стороны перевозчика, – отметил начальник управления транспорта Денис Ящук. – Год назад перед подписанием договора вы взяли на себя обязательства выполнять все его условия. На деле порой получается иначе. В наш адрес в этот день пришло большое количество жалоб от пассажиров. Мое мнение однозначно: как бы ни выстраивалась ваша работа, люди страдать не должны».

Согласно договору, за невыход одного автобуса на линию перевозчику грозит штраф в размере 8 тыс. рублей.

Также участники совещания обсудили вопрос нарушений, которые допускают водители. Пассажиры жалуются на «гонки» автобусов, грубое поведение водителей и их разговоры по телефону во время движения. Так, в управление транспорта на днях поступила жалоба на автобус, который днем ехал в центре города с большой скоростью. Проверка показаний системы ГЛОНАСС выявила, что скорость автобуса составила 81 километр в час. Водитель будет привлечен к ответственности.

Еще одна жалоба поступила на водителя автобуса маршрута № 76, который 5 июля в вечернее время не осуществил остановку на «Катерной».

По данным главного специалиста управления транспорта Дмитрия Тройнича, наибольшее количество жалоб с начала года зафиксировано на маршрутах № 24, 68, 74, 85. Несколько увеличилось количество жалоб на автобусы маршрута № 50.

Руководителям компаний рекомендовано уделить пристальное внимание выполнению всех договорных обязательств, в том числе – продолжить разъяснительную работу с водительским составом. Денис Ящук подчеркнул, что вопрос транспортного обслуживания является одним из приоритетных для комфортного проживания в городе Владивостоке.

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