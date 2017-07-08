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Владивостокцам рассказали, как отдыхали горожане в 19 веке

В ходе лекции читателям были продемонстрированы видеоматериалы и слайд-шоу из архивных фотографий
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

Как отдыхали горожане в конце 19-го - начале 20-го века, узнали владивостокцы современные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Лекция «Летний отдых владивостокцев в историческом плане» в рамках авторского библиотечного проекта Ивана Егорчева «Объяснения» состоялась в центральной библиотеке им. А.П. Чехова (пр. 100-летия Владивостока, 48).Безусловно, одной из летних радостей жителей Владивостока и более века назад было купание в море. Купались горожане в бухте Золотой Рог и на Семёновском покосе (ныне Спортивная гавань). Для сбора мусора в те годы использовалась специальная баржа, на которой отходы вывозили и сбрасывали в воду, зимой же их складировали прямо на льду акватории. Однако купальщиков это не смущало.

Проводили время горожане и в городских скверах и парках, здесь резвилась детвора, прогуливались их родители, а бабушки вязали, сидя на скамейках.

В ходе лекции читателям были продемонстрированы видеоматериалы и слайд-шоу из архивных фотографий, а также представлена книжная выставка «Когда Владивосток был юным».

Напомним, проект «Объяснения» стартовал во Владивостоке в 2014 году. В рамках проекта вниманию горожан представлены лекции краеведа Ивана Егорчева. В своих лекциях он рассказывает о Владивостоке, о происходивших событиях, разделяя мифы, легенды и подлинную историю. Углубляясь в прошлое, слушатели вместе с краеведом пытаются понять и объяснить давние события, чтобы лучше рассмотреть настоящее.

В МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» отмечают, что для подготовки лекций Иван Егорчев использует материалы из архивов Приморского края и Общества изучения Амурского края.

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