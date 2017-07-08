Ужасный случай, всколыхнувший соцсети, произошел в Приморье 18:08, 07 июля Ужасный случай, всколыхнувший соцсети, произошел в Приморье (Фото)
Дожди накроют Приморье в выходные 17:54, 07 июля Дожди накроют Приморье в выходные
Два тюленя погибли в Приморье из-за жары 17:28, 07 июля Два тюленя погибли в Приморье из-за жары
Новостная лента
Июль, 08 суббота
02:49
Генкосул Японии во Владивостоке: Море меня успокаивает! Эксклюзив
02:49
Суд оставил Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова под арестом Эксклюзив
02:49
Почему «кошмарят» бизнес Дальнего Востока?
02:19
Суйфэньхэ приглашает предпринимателей Владивостока на выставку-ярмарку приграничной торговли
01:48
Аромат жирной пищи приводит к ожирению, - ученые
00:15
Полнолуние в июле 2017 года: когда загадывать желание, обряды и ритуалы
Июль, 07 пятница
23:14
Во время летних каникул юные горожане Владивостока осваивают азы рукоделия Фото
22:02
День семьи, любви и верности отпразднуют во Владивостоке
21:35
Более 30 школ капитально отремонтируют в Приморье
20:24
Во Владивостоке готовятся провести «День Пусана»
19:11
Во Владивосток прибудет Кубок Чемпионата мира по футболу – 2018
18:58
Нервный тик и риск суицида тесно связаны, - ученые
18:08
Ужасный случай, всколыхнувший соцсети, произошел в Приморье Фото
17:54
Дожди накроют Приморье в выходные
17:40
Во Владивостоке огнеборцы тушили бойлерную
17:32
Во Владивостоке состоялось заседание Общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации города
17:28
Два тюленя погибли в Приморье из-за жары
17:21
Желтый уровень опасности продолжает действовать в Приморье из-за жары
17:14
Во Владивостоке задержан подозреваемый в убийстве 2014 года
17:11
Девять человек пострадали в ДТП во Владивостоке
16:58
В лечебно-исправительное учреждение пытались передать алкоголь при помощи квадракоптера
16:51
Пенсионные произвол и мошенничество докатились до Владивостока
16:43
Казаки займутся нарушителями на пляжах Приморья
16:31
Константин Межонов поздравил работников почтовой связи с наступающим Днем российской почты
16:25
Дневник девушки: Я - во дворце! Эксклюзив
16:19
Как выжить офисным сотрудникам в приморскую жару Видео
16:00
Таможня Владивостока ломится от авто из-за дефицита кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС"
15:57
Пьяный приморец угнал авто и попал в ДТП
15:46
В одном из посёлков Приморья мусоровоз снес столбы ЛЭП Видео
15:35
Трёхлетнюю девочку сбили в Приморье
15:24
В Партизанске огнеборцы тушили дачный домик
15:13
Необычная акция проходит во Владивостоке
15:02
Открытый чемпионат по гонкам на аквабайках пройдет во Владивостоке Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4160 (99) от 07 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Самозахват «по-холуаевски»
Красоты Приморья: тигры, косули и дремучие сосны
Упрощенные визы стартуют с аэропорта и Морвокзала
Успей посмотреть первым
Дорогие владивостокцы! От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Культура

Суйфэньхэ приглашает предпринимателей Владивостока на выставку-ярмарку приграничной торговли

Она пройдет с 7 по 10 августа в городе Суйфэньхэ китайской провинции Хэйлунцзян
Фото: Tripadvisor.cz Фото: Tripadvisor.cz
Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

Предпринимателей Владивостока приглашают принять участие в Пятой международной выставке-ярмарке приграничной торговли, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Она пройдет с 7 по 10 августа в городе Суйфэньхэ китайской провинции Хэйлунцзян.

Организаторы выставки намерены продемонстрировать экономический и инвестиционный потенциал Суйфэньхэ и других городов Китая, а также предоставят площадку для презентации продукции российских компаний.

Участие в работе выставки и переговорах в формате В2В с китайскими предпринимателями позволит укрепить международное торгово-экономическое сотрудничество и найти потенциальных партнеров.

Расходы по проживанию и аренде выставочных стендов в г. Суйфэньхэ несут организаторы выставки. От участника требуется предоставить информацию о необходимости выставочной площади, обеспечить подготовку выставочно-ярмарочной продукции и оплату организационного взноса. Количество мест ограничено.

В случае заинтересованности необходимо в срок до 15 июля направить на электронный адрес pochtaptpp@ptpp.ru заявку по прилагаемой форме. Справки по тел. (423) 222-20-23.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во время летних каникул юные горожане Владивостока осваивают азы рукоделия
23:14, 07 июля 2017 Во время летних каникул юные горожане Владивостока осваивают азы рукоделия

Мастер-класс по основам вязания «Волшебная корзинка» состоялся в библиотеке № 20

День семьи, любви и верности отпразднуют во Владивостоке
22:02, 07 июля 2017 День семьи, любви и верности отпразднуют во Владивостоке

Начало завтра в 14 часов, вход свободный.

Во Владивостоке готовятся провести «День Пусана»
20:24, 07 июля 2017 Во Владивостоке готовятся провести «День Пусана»

В рамках этого юбилея практически вся следующая пятница пройдет во Владивостоке под знаком «Дня Пусана»

«Дом Бродяги и Колдуньи»: в библиотеке № 8 открывается выставка авторских кукол
10:47, 07 июля 2017 «Дом Бродяги и Колдуньи»: в библиотеке № 8 открывается выставка авторских кукол

Вход свободный

Очередной филармонический сезон подходит к концу
09:27, 07 июля 2017 Очередной филармонический сезон подходит к концу

Фоторепортаж РИА VladNews

Приморская филармония прощается со зрителями
15:11, 04 июля 2017 Приморская филармония прощается со зрителями

Жители Владивостока услышат новую композицию о приморской столице

Жителей и гостей Владивостока приглашают на праздник «Город в тельняшке»
04:22, 30 июня 2017 Жителей и гостей Владивостока приглашают на праздник «Город в тельняшке»

Мероприятие приурочено ко Дню работников морского и речного флота