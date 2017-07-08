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Аромат жирной пищи приводит к ожирению, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: PressFoto Фото: PressFoto
Владивосток, суббота, 08 июля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что не следуют нюхать еду, чтобы похудеть, сообщает РИА VladNews со ссылкой на EurekAlert.

Специалисты провели исследование на лабораторных мышах, разделив их на две группы - с обонянием и без. Им предоставили меню с повышенным содержанием жиров, а после проверили, как изменился вес. Оказалось, что чувствующие запах животные потолстели, а те, у которых отсутствуло обоняние, похудели - хотя съедали такое же количество пищи, как и мыши из контрольной группы.

Результаты показали, что манипуляция обонянием может изменить восприятие мозгом энергетического баланса.
По словам специалистов, у людей, которые потеряли обоняние в результате травмы или заболеваний, вес тоже значительно падает. Кроме этого, в таких случаях человек начинает чаще страдать от депрессии.

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